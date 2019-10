Spalio 9-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 7.33 val., leidžiasi 18.39 val. Dienos ilgumas 11.06 val.

Mėnulis (priešpilnis) teka 17.49 val., leidžiasi 2.05 val.

Vardadieniai:

Dionyzas, Eglė, Gedenis, Germinas, Liudvikas, Rūstis, Virgailė

Datos:

Pasaulinė pašto diena

Tarptautinė diena prieš stichines nelaimes

1850 — gimė Vincas Pietaris, pirmojo lietuvių romano „Algimantas“ autorius. Mirė 1902 m.

1873 — gimė lietuvių kompozitorius, dainininkas ir dirigentas Mikas Petrauskas. Mirė 1937 m.

1900 — Rygoje gimė vertėjas, prieškario lietuvių poetas dadaistas imažinistas Pranas Morkūnas. Mirė 1941 m. fronte prie Maskvos.

1908 — gimė Jonas Švedas, kompozitorius, lietuvių liaudies dainų ir muzikos puoselėtojas. Mirė 1971 m.

1920 — lenkų generolas L. Želigovskis, pažeisdamas prieš dvi dienas pasirašytą Suvalkų sutartį, užgrobė Vilnių.

1922 — gimė poetė Valerija Inčiūraitė.

1939 — Lietuva atgavo 1920 metais lenkų okupuotą Vilnių ir Vilniaus kraštą.

1999 — Lietuvos dviratininkė Edita Pučinskaitė tapo pasaulio dviračių grupinių lenktynių čempione.

2008 — mirė žymi arfininkė, 1949–1979 m. dirbusi Lietuvos operos ir baleto teatro orkestre, Liudmila Chetagurova. Gimė 1918 m.

Spalio 9-oji pasaulio istorijoje:

1514 — Mary Tudor (Meri Tiudor), Anglijos karaliaus Henriko VIII sesuo, tapo trečiąja Prancūzijos karaliaus Liudviko XII žmona.

1701 — įkurtas Jeilio universitetas JAV.

1757 — gimė Prancūzijos karalius (1824—1830 m.) Karolis X.

1760 — Rusijos armija užėmė Berlyną.

1776 — Ispanijos misionieriai įkūrė San Franciską (JAV).

1835 — Paryžiuje gimė prancūzų kompozitorius, pianistas, dirigentas Charles Camille Saint-Saens (Šarlis Kamilis Sen Sansas). Mirė 1921 m.

1852 — gimė chemikas Emil Hermann Fischer (Ėmilis Hermanas Fišeris). Jis pradėjo kurti biochemijos mokslą. Savo noru pasitraukė iš gyvenimo 1919 m.

1888 — JAV sostinėje atidarytas prezidento George Washington (Džordžo Vašingtono) memorialas.

1945 — už kolaboravimą su naciais II pasaulinio karo metais Paryžiaus teismas Pierre Laval (Pjerą Lavalį) nuteisė myriop.

1971 — Argentinoje žlugo kariškių mėginimas nuversti vyriausybę.

1972 — JAV prezidento patarėjas Henry Kissinger (Henris Kisindžeris) ir Šiaurės Vietnamo atstovai slapta derėjosi Paryžiuje.

1975 — Nobelio taikos premija paskirta Andrej Sacharov (Andrejui Sacharovui).

1982 — Londone mirė psichoanalitikė, Sigmund Freud (Zigmundo Froido) dukra Anna Freud (Ana Froid).

1992 — JT Saugumo taryba uždraudė karinius skrydžius virš Bosnijos ir Herzegovinos.

1997 — italų dramaturgas Dario Fo (Darijus Fo) buvo apdovanotas Nobelio premija už pasiekimus literatūroje.

2004 — Afganistane įvyko pirmieji prezidento rinkimai. Šalies prezidentu buvo išrinktas Hamid Karzai (Hamidas Karzajus).

2006 — Nobelio ekonomikos premija paskirta amerikiečių mokslininkui Edmund S.Phelps (Edmundui S.Felpsui) už makroekonominės politikos suderinimo laike analizę. Jo veikalai „pagilino mūsų supratimą apie trumpalaikių ir ilgalaikių ekonominės politikos pasekmių derinimą“ ir turėjo „lemiamą poveikį tiek ekonomikos mokslui, tiek ekonominei politikai“.

2007 — Nobelio fizikos premija paskirta prancūzui Albert Fert (Alberui Ferui) ir vokiečiui Peter Grunberg (Pėteriui Griunbergui).

2008 — Nobelio literatūros premija atiteko prancūzų romanistui Jean-Marie Gustave Le Clezio (Žanui Mari Gustavui Le Klezijo) už poetinį avantiūrizmą ir „juslinę ekstazę“.

2009 — Nobelio taikos premija už raginimus mažinti pasaulio branduolinių ginklų atsargas ir pastangas dėl pasaulinės taikos paskirta JAV prezidentui Barack Obama (Barakui Obamai).

2014 — Nobelio literatūros premiją laimėjo prancūzų romanistas Patrick Modiano (Patrikas Modiano) „už atminties meną, prikėlusį sunkiausiai pagaunamus žmonių likimus ir atskleidusį okupacijos gyvąjį pasaulį“.

Spalio 9-oji šou pasaulyje:

1907 — gimė prancūzų režisierius bei aktorius Jacques Tati (Žakas Tati). Mirė 1982 m.

1940 — gimė „Beatles“ grupės narys John Lennon (Džonas Lenonas). Tą pačią dieną 1975-aisiais jam gimė sūnus, būsimas dainininkas Sean (Šonas) Ono Lennon.

1966 — roko grupė „Rolling Stones“ įrašė savo pirmą „gyvo garso“ albumą „Got Live if You Want It“.

1973 — po šešerių metų vedybų išsiskyrė Elvis ir Priscilla Presley (Presliai).

1978 — David Bowie (Deividas Būvis) išleido albumą „Stage“.

2009 — Vokietijoje gimusi supermanekenė Heidi Klum (Heidi Klam), kuri yra ištekėjusi už „Grammy“ laureato, britų dainininko Seal (Silo), pagimdė dukrą Lou Sulola, kuri yra jau ketvirtasis supermanekenės vaikas.

2010 — minint nužudyto legendinės britų grupės „The Beatles“ lyderio John Lennon (Džono Lenono) gimimo 70-ąsias metines, jo gimtajame mieste Liverpulyje buvo atidengtas naujas paminklas, įkūnijantis dainininko pastangas skleisti taiką pasaulyje.

2011 — „eksbitlas“ Paul McCartney (Polas Makartnis) per civilinę ceremoniją Londone susituokė su savo drauge iš Niujorko Nancy Shevell (Nensi Ševel).

2012 — popmuzikos superžvaigždė Lady Gaga (Leidi Gaga) priėmė taikos apdovanojimą, kurį aktyvistė Yoko Ono (Joko Ono) jai įteikė per Islandijoje vykusią ceremoniją.