 Sinoptikai: nusimato lietingi orai

Sinoptikai: nusimato lietingi orai

2026-09-17 07:05 kauno.diena.lt inf.

Ketvirtadienį Lietuvoje bus nepastoviai debesuota. Daug kur trumpi lietūs. Vietomis perkūnija. Vėjas pietvakarių, vakarų, 9–14 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Aukščiausia temperatūra 15–19 laipsnių šilumos, pranešė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba.

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<span>Sinoptikai: nusimato lietingi orai</span>
Sinoptikai: nusimato lietingi orai / Asociatyvi P. Peleckio/BNS nuotr.

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Penktadienį vietomis trumpai palis. Vėjas pietvakarių, pietų, naktį 6–11 m/s, dieną 8–13 m/s. Temperatūra naktį 6–11, pajūryje 12–15, dieną 17–22 laipsniai šilumos.

Šeštadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpas lietus. Vėjas pietų, pietvakarių, naktį 7–12 m/s, dieną 9–14 m/s. Temperatūra naktį 9–14, pajūryje iki 16, dieną 17–22 laipsniai šilumos.

Hidrologinė situacija

Rugsėjo 16 d. didžiojoje šalies dalyje ir toliau stebimas vandens lygio kritimas, vietomis iki 19 cm per parą. Žymesnis kilimas, iki 15 cm, stebimas Nemunėlyje ties Tabokine.

Numatomas nedidelis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.

Vandens temperatūra upėse 11–19, ežeruose – 16–18, Kuršių mariose – 16–17, Baltijos jūroje – 17, laipsnių šilumos.

Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma ≥ 18 °C. Informaciją apie saugų elgesį vandeyje rasite čia.

Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

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