Sinoptikai: artimiausią parą laikysis šilti orai, lietaus klius nedaug

Sekmadienio, rugpjūčio 15-os, naktį bus debesuota su pragiedruliais. Šiaurės vakarinėje šalies dalyje trumpai palis. Pajūryje pietvakarių gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę. Atvės iki 12-17, Kuršių nerijoje iki 19 laipsnių šilumos.

Dieną bus debesuota su pragiedruliais. Vietomis, daugiausia Šiaurės vakarų Lietuvoje, trumpi lietūs, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių, vakarų, 8-13 metrų per sekundę, vietomis gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Oro temperatūra - 19-24, pietrytiniuose rajonuose iki 26 laipsnių šilumos

Ateinančią savaitę taip pat numatomi trumpi lietūs. Pirmadienio, rugpjūčio 16-os, dieną daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija. Temperatūra naktį 10-15, pajūryje 16-18, dieną 23-27 laipsniai.

Rugpjūčio 17-ąją, antradienį, daugelyje rajonų lis, vietomis smarkiai. Kai kur perkūnija. Vėjas naktį pietinių krypčių, 5-10 metrų per sekundę, dieną pietvakarių, 8-13 metrų per sekundę, kai kur gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 13-18, dieną 19-23 laipsniai.\

Rugpjūčio 18-ąją daug kur trumpi lietūs, dieną kai kur su perkūnija. Vėjas pietvakarių, 8-13 metrų per sekundę, naktį vietomis, dieną daug kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 18-22 laipsniai.

Rugpjūčio 19-ąją daugelyje rajonų trumpai palis. Vėjas pietvakarių, 8-13 metrų per sekundę, vietomis gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai.