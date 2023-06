Šiemet bus nubausta rekordiškai daug rūkančių nepilnamečių?

Vilniaus centre būrelis moksleivių kavinėje traukia elektronines cigaretes, nors nepilnamečiams ne tik rūkyti, bet ir turėti bet kokių rūkalų – draudžiama.

„Lygiai taip pat kaip ir nepilnamečiams perkant alkoholį parduotuvėje situacijos neturime ignoruoti, lygiai taip pat ir su rūkymu“, – sakė Vilniaus vicemerė Simona Bieliūnė.

Tyrimai rodo, kad mažėja nepilnamečių, rūkančių tabako cigaretes, bet daugėja rūkančių elektronines. Vilniuje elektronines cigaretes jau rūko trečdalis moksleivių.

„Dažniausiai jie gauna elektronines cigaretes iš draugų, bendraamžių. Antroje vietoje pagal apklausos duomenis buvo pilnamečiai asmenys, kurie nėra jų šeimos nariai“, – teigė Vilniaus visuomenės sveikatos biuro atstovė Emilija Gaidytė.

Šiemet ir nubaustų rūkančių nepilnamečių skaičius gali būti didžiausias per penkerius metus. 2019 metais surašyta beveik 700 protokolų dėl rūkančių vaikų iki šešiolikos metų. Per dvejus pandemijos metus rūkančių vaikų buvo fiksuota dvigubai mažiau. Pernai tokių buvo 770. O šiemet per pusę metų jau panašiai nubausta vaikų kaip per visus praėjusius metus. Pirmą kartą nubaustiems asmenims baudos siekia nuo 20 iki 50 eurų.

Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:

„Pirmiausiai tai rodo, kad policija skiria tam dėmesio. Atrodo, kad buvo panaši istorija su alkoholio vartojimu viešose vietose, kai policija ėmėsi rimtai į tą problemą žiūrėti“, – akcentavo Seimo narys Aurelijus Veryga.

„Policijos pareigūnai dažniau eina į mokyklas ir aiškina apie teisinės atsakomybės aspektus. Matytume didesnį įsitraukimą sveikatos priežiūros specialistų, kurie konkrečiais pavyzdžiais aiškina, kokia visgi yra daroma žala“, – pabrėžė generalinis policijos komisaras Renatas Požėla.

Populiarėjančios elektroninės cigaretės dar didesnį nerimą kelia, nes į jas lašinama narkotinių medžiagų.

„Manau, kad tikrai mano draugų rate yra žmonių, kurie bandė kažką tokio“, – teigė kalbinta nepilnametė.

„Tavo žiniomis, jaunimas tik elektronines cigaretes vartoja ar ir narkotikus?“ – moksleivio teiravosi žurnalistė.

„Manau ir narkotikus pardavinėja“, – atsakė moksleivis.

Pernai Seimas uždraudė elektronines cigaretes ir jų skysčius su aromatais, bet konstatuojama, kad net legalūs pardavėjai draudimą lengvai apėjo.

„Sakykime kaip ir skandalas, kai apsisprendusi valstybė, priėmusi tam tikrus sprendimus dėl elektroninių cigarečių kvapų, skonių pardavimo, o pardavėjai įžūliai pakeičia pakuotę, nubraukia pavadinimą, palieka spalvas“, – piktinosi A. Veryga.

Seimo sveikatos reikalų komitetas pritarė naujiems, dabar jau ES pasiūlytiems ribojimams. Siūloma naikinti dar likusias išimtis, kad rinkoje nebebūtų kaitinamojo tabako gaminių su skoniais. Taip pat siūloma, kad ir ant elektroninių cigarečių pakuočių atsirastų įspėjimai apie žalą sveikatai.

„Iki šiol kaitinamojo tabako gaminiams buvo taikomos tam tikro ženklinimo išimtys“, – akcentavo Sveikatos apsaugos ministerijos patarėja Jelena Talačkienė.

Bet jau ir draudimų ministru vadintas A. Veryga abejoja ar įmanoma naujais ribojimai sukontroliuoti elektroninių rūkalų plitimą tarp vaikų.

„Tai neišsprendžia tokių dalykų, kurie yra ir šiaip nelegalūs. Nepilnamečiui ir taip yra nelegalu ir vartoti, ir įsigyti“, – teigė A. Veryga.

„Gera žinia, kad nuo rugsėjo mėnesio mokyklose prasideda privalomos pamokos apie sveiką gyvenseną. Turinys apima ir tokias prevencines priemones. Taip pat ir tokias temas kaip lytinis švietimas“, – sakė Vilniaus meras Valdas Benkunskas.

Visuomenės sveikatos specialistai esminiu vadina tėvų pavyzdį. Bet ir čia nėra daug kuo pasidžiaugti. Tik maža dalis moksleivių nurodė, kad laisvalaikį leidžia su tėvais.

„32 proc. moksleivių nurodė, kad laisvalaikį darbo dienomis leidžia kartu su tėvais. 45 proc. nurodė, kad laisvalaikį su tėvais leidžia savaitgaliais. Vėlgi, tai yra tam tikras šauktukas, į kurį turėtume kreiptį dėmesį“, – pabrėžė E. Gaidytė.

Apklausos rodo, kad vaikams patys tėvai perka elektronines cigaretes, manydami, kad jos saugesnės.