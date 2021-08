Šiauliuose atleistas R. Mažeika vadovauja Plungės ligoninei: tokį sprendimą palaimino patys medikai?

„Noriu pasakyti tai, kad jūsų pateikta informacija yra visiškai netiksli, nes apie pareikštus įtarimus informacija apie Remigijų Mažeiką buvo paviešinta. Tačiau ir paviešinus šią informaciją jis toliau vadovavo Šiaulių Respublikinei ligoninei. Ir tam Sveikatos apsaugos ministerija, kuri yra jos steigėja, jo nenušalino. Būtent tai buvo vienas iš tų sprendinių, kuo aš rėmiausi“, – situaciją komentavo meras.

– Bet būtent dėl tokių įtarimų vadovas buvo atšauktas iš Lietuvos prezidentui patarinėjusios ekspertų grupės. Tai kodėl ten jį atšaukė?

– Aš manau, kad reikia vertinti tą vadovo kompetenciją, kuri yra. Ir, kaip minėjau, SAM, kuri yra tiesioginis kuratorius ir steigėjas Šiaulių Respublikinės ligoninės, ji net ir esant vieniems ar kitiems pareikštiems kaltinimams matė, kad R. Mažeika yra tinkamas vadovauti būtent šiai ligoninei. Noriu pastebėti, kad šių metų balandžio mėnesį, kai buvo R. Mažeikos vertinimai kaip Šiaulių ligoninės vadovo, SAM įvertino jį tikrai puikiai.

– Vertinimas, kuris nuskambėjo vėliau, skambėjo kitaip. Buvo nustatyta, kad ligoninės vadovo elgesys menkina įstaigos reputaciją, sukėlė darbuotojų ir visuomenės nepasitikėjimą. Be to, dar buvo pažymėta, kad ligoninės vadovas tinkamai nekontroliavo vidinių procesų, neužtikrino dediskriminacinės darbo aplinkos ir neužkirto kelio saugiam psichosocialiniam klimatui. Viena jo darbuotoja nusižudė. Ar jūs tikrai galvojate, kad šis asmuo yra tinkamas būti Plungės ligoninės vadovu po to, kas nutiko Šiaulių ligoninėje ir kai ši istorija nuskambėjo per visą Lietuvą?

– Iš tikrųjų ta informacija visiems turbūt buvo pakankamai plačiai pateikta. Manau, kad poną R. Mažeiką, kuris vadovavo Šiaulių ligoninei, mūsų ligoninės medikai pažįsta pakankamai gerai. Pažįsta būtent iš tos profesinės pusės, kadangi Šiaulių ligoninė buvo ta, kuri organizavo covido situaciją ir covido valdymą Šiaulių ir Telšių apskrityse. Ir būtent mūsų savivaldybės medikų teikimas buvo tai, kad R. Mažeika galėtų vadovauti mūsų ligoninei. Tai buvo vienas iš faktorių, dėl ko kartu dirbant su savivaldybės tarybos nariais ir su savivaldybės administracija buvo pasirinktas toks sprendimas. Noriu pasakyti, kad R. Mažeika jau dirbo mūsų ligoninėje, jis dirbo kitose pareigose. Pareiškus norą iš laikinųjų vadovų išeiti buvusiai laikinajai vadovei, reikėjo priimti sprendimą, kuris žmogus galėtų ją pavaduoti.

R. Mažeika yra tas specialistas, kurį rekomendavo patys ligoninės medikai. Jų balsas yra pakankamai lemiamas.

– Bet kokiu atveju, pono R. Mažeikos pavardė nuskambėjo mobingo skandale. Kaip Plungės ligoninės darbuotojai sureagavo, kai toks žmogus, kurio pavardė skambėjo tokiame skandale, atėjo dirbti į Plungę?

– Jeigu jūs mane išgirdote, ką aš sakiau ką tik, tai būtent vienas iš pačių pirmųjų siūlymų, kad ligoninės vadovu galėtų būti būtent pats R. Mažeika. Tai buvo iš mūsų ligoninės darbuotojų pateiktas siūlymas. Aš manau, kad jie būtent covido situacijoje jį pažino kaip vadovą ir kaip gerą organizatorių.

– Gerai, bet bet kokiu atveju jums yra įteiktas ultimatumas – arba teismai, arba atleidžiate vadovą. Ką darysite?

– Aš manau, kad jūs šiek tiek hiperbolizuojate situaciją. Tai yra ne ultimatumas, o teikimas, ką Vyriausybės atstovas gali teikti. Ir yra pateikti du pagrindai, dėl kurių jie matytų, kad galbūt R. Mažeika negali eiti šitų pareigų. Viena – Korupcijos įstatymo prevencijos devinto straipsnio šeštas punktas. Kuriame iš tiesų matyt yra koalicinė situacija, kad būtent nėra įvardintos viešosios įstaigos. Tai yra vienas momentas. Kitas – dėl jo, kaip auditoriaus darbo. Šiuo metu jis auditui ligoninėje nebevadovauja. Mano darbo praktikoje, kaip mero, niekuomet nėra buvę tokių atvejų ir niekuomet nebuvę Vyriausybės atstovo teikimo, kad, noriu pabrėžti, laikinajam vadovui reikalinga būtent ta pažyma. Tai yra pirmas kartas per mano septynerių metų, kaip mero darbo istoriją. Organizuojant konkursą į nuolatinio vadovo vietą be jokios abejonės konkurso laimėtojui pažyma bus įteikiama.

– Mere, ką darysite: ar atleisite vadovą, ar ne?

– Kadangi šį raštą aš gavau tik ryte, jį nagrinėja mūsų savivaldybės teisininkai. Jie man teiks rekomendacijas.

– Tai gal jūs planuojate skelbti konkursą į darbo vietą? Nes dabar Vyriausybės atstovas sako, kad tai yra gudravimas priimti laikinuoju vadovu poną R. Mažeiką, kad tai prasilenkia su skaidrumo standartais, pakerta pasitikėjimą valdžios institucijomis ir tai yra nesąžininga. Kada bus konkursas?

– Kaip ir minėjau, jis yra priimtas laikinuoju vadovu ir savivaldybė skelbs konkursą direktoriaus pareigoms.

Mes suinteresuoti, kad Plungės ligoninė išliktų aktyvaus gydymo ligoninė. Tai buvo vienas iš svertų, kad sprendimą reikia priimti pakankamai greitai, o konkurso organizavimas užtruktų du-tris mėnesius ir ilgiau.

– Žiniasklaida skelbia, kad su ponu R. Mažeika jus sieja ilga pažintis. Kiek metų jūs esate pažįstami?

– Sunku pasakyti. Epizodiškai R. Mažeiką aš pažįstu gal kokius aštuonerius metus. O daugiau aš jį pažinau per paskutinius metus, kai buvo covidiniai metai. Tai nuo praėjusių metų spalio-lapkričio mėnesio. Būtent tada, kai Šiaulių ligoninė buvo organizuojanti Šiaulių ir Telšių apskrityse.

– Įvertinus visas aplinkybes, kurias ir dabar apkalbėjome, nemanote, kad visuomenėje gali kilti pagrįstų abejonių, kad galbūt poną R. Mažeiką įdarbinote kaip draugą, kaip seną pažįstamą?

– Aš manau, kad tai yra žurnalistų interpretacija, todėl, kad aš kaip meras tikrai nepasirašinėjau jokių sutarčių su Šiaulių ligonine. Tai aš manau, kad čia yra visiškai hiperbolizuoti dalykai. Iš kitos pusės, kaip minėjau, R. Mažeika yra tas specialistas, kurį rekomendavo patys ligoninės medikai. Jų balsas yra pakankamai lemiamas. Kitas dalykas, aš sveikatos apsaugos sistemoje dirbu pakankamai seniai, tai man nepažįstamų žmonių, kurie dirba sveikatos apsaugos sistemoje, tikrai nėra daug. Kadangi aš pats esu dirbęs SAM, nors nekuravau šios srities, bet žmonių pažįstu pakankamai daug. Tai kad Lietuva nėra didelė.

– Kiek dar kandidatų svarstėte, ieškodamas laikinojo vadovo ligoninei? Kokios kandidatūros buvo apgalvotos, koks žmonių kiekis figūravo?

– Buvo siūlymai pradžioje eiti dar dviem asmenims. Tačiau jie iš tikrųjų patys to atsisakė ir rekomendavo gerbiamą R. Mažeiką.

– Ir jūs nepabijojote mobingo šešėlio ir viso to skandalo šleifo?

– Žinodamas, kad reakcija gali būti, todėl ir kreipiausi į visus savivaldybės tarybos narius, ir visiems tiems, kurie buvo suinteresuoti spręsti šitą klausimą ir matyti tą problemą, buvo organizuotas pasitarimas. Dalis savivaldybės tarybos narių praktiškai iš visų frakcijų dalyvavo. Pasikalbėjimas truko turbūt apie tris valandas. Buvo išnagrinėtos įvairios situacijos, kokios yra. Juo labiau, kad dabartinė situacija Plungės ligoninėje nėra pati geriausia, nes visi išgyvename ne tik mūsų, bet ir kitos ligoninės išgyvena tą virsmą, kuris matomas sveikatos apsaugos sistemos pertvarkoje. Ir mes suinteresuoti, kad Plungės ligoninė išliktų aktyvaus gydymo ligoninė. Tai buvo vienas iš svertų, kad sprendimą reikia priimti pakankamai greitai, o konkurso organizavimas užtruktų du-tris mėnesius ir ilgiau.