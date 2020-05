Šiaulių medikų darbas viruso akivaizdoje iš arti: svaigsta galva, bet ryžtas lieka

Respublikinėje Šiaulių ligoninėje per karantiną darbai verda kone be atokvėpio. Į čia įsikūrusius Skubiosios pagalbos Priėmimo skyrius skirtingo amžiaus ir rizikos grupių pacientai plūsta ėminiams dėl koronaviruso – vienus iš jų jau lauke apžiūrai pasitinka specialus paviljonas, kiti kantriai lūkuriuoja Skubiosios pagalbos skyriuje veidus prisidengę apsauginėmis kaukėmis ir respiratoriais. Gydymo įstaigos personalas sukasi it voverės rate idant kiekvienam laiku būtų suteikta reikiama pagalba.