Sekmadienį Lietuvą išprausęs lietus sausros padarinių neatitaisys

Pasak sinoptikų, sekmadienį per valandą Utenoje palijo beveik tiek, kiek per visą praėjusį mėnesį. Vaizdu, kuriame matyti, kaip lietus prausia sausros išdegintą Uteną, feisbuke, „Orų entuziastų“ grupėje pasidalino Janė Prišubauskienė.

Janė Pribušauskienė / Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ vaizdo įrašas.

Toje pačioje feisbuko grupėje Laimutė Lekandrienė pasidalino apsemtos gatvės Rokiškyje nuotrauka. „Kaip man toks vaizdas pasiilgtas...“ rašė moteris, fiksuodama miestą, tikslią datą ir laiką, kuomet buvo matomas toks vaizdas: „Rokiškis 2023.07.02 17.15 val.“ bylojo įrašas. „Rokiškyje sekmadienį palijo 20 mm, daugiau nei per visą birželį“, – portalui kauno.diena.lt komentavo Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos atstovas.

L. Lekandrienės/ Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ nuotr.

Kauno.diena.lt. meteorologo Gyčio Valaikos paprašė paaiškinti kodėl gana smarkus lietus nebegelbsti sausros nualintos Lietuvos.

„Deja, Šiaurės rytų Lietuvos dalyje padėtis yra blogiausia – ten vis dar fiksuojama pavojinga sausra. Abejoju, kad galėjo užtekti sekmadienį per pusdienį iškritusių kritulių. Ten – labai sausa, žolė išdegusi. Kitose Lietuvos dalyse lietaus buvo kiek daugiau. Per visą birželio mėnesį Utenoje iškrito 9.1 mm kritulių, o per sekmadieninę liūtį – 7.8 mm. Tam, kad būtų atšaukta pavojinga arba stichinė sausra, tokio kritulių kiekio – per mažai“, – tvirtino G. Valaika

Tiems, kas bando įsivaizduoti, ką reiškia toks kritulių kiekis, reiktų žinoti, kad, pasak G. Valaikos, Kaune per birželį iškrito 64 mm. Jei Kaune vis tiek kažkam atrodė, kad yra sausa, meteorologas pabrėžė, kad Utenoje buvo septyniais kartais mažiau kritulių, t.y. dar septyniskart sausiau.

„Geriausia situacija drėgmės atžvilgiu buvo Pietų Lietuvoje – apie Alytų, Druskininkus, Varėną, Lazdijus. Per Lietuvą slinko trumpos liūtys, kurios būna labai lokalios, todėl kartais ir nutinka taip, kad viename miesto gale lyja, kitame – ne. Į Utenos kraštą tos liūtys tiesiog neatslinkdavo.

Trumpas, intensyvus lietus nėra labai gerai. Dažniausiai, kai būna labai sausa, didelis kritulių kiekis nuteka žemės paviršiumi ar tiesiog į upes. Vanduo nespėja susigerti giliau į žemę. Dažniausiai apie 5 cm žemės paviršiaus sudrėksta, o giliau pakasus – sausa. Jei būtų liję visą dieną pamažu, tai būtų daug geriau sausrai nugesinti“, – pasakojo G. Valaika.

„Ką manote apie artėjančius Liepos 10 d. Septynis miegančius brolius? Gal jie ligi soties pagirdys išdžiūvusią Lietuvos žemę?“ – teiravomės meteorologo, prisiminę senolius, kurie tikėjo, kad, jei šią dieną be perstojo lyja, tai lietus lis ir dar septynias dienas, o gal net ir septynias savaites.

„Meteorologai nesikliauja Septyniais broliais (juokiasi). Esame tikrinę – tame nieko nėra logiško. Todėl geriau tais dalykais netikėti. Kol kas dar liepos 10 d. – tolokai. Nuo antros savaitės pusės Lietuvoje turėtų vyrauti sausesni orai.

Šiai dienai pagrindiniai kritulių masyvai slenka pro šiaurės vakarinę Lietuvos dalį. Pietryčiuose – sausiau. Per ateinančias paras kritulių bus, bet ne ypatingai daug.

Didžiausia sausra išlieka Lietuvos Šiaurės rytuose. Situacija po sekmadienio lietaus pagerėjo, bet to neužtenka. ten sausra buvo labai įsigalėjusi“, – sakė G. Valaika.