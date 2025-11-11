Seimui bus pasiūlyta skirti Laisvės premiją Medininkų tragediją išgyvenusiam Tomui Šernui

Pastarąjį sprendimą priėmė spalį posėdžiavusi Seimo Laisvės premijų komisija. Pabrėžiama, kad T. Šerno veikla įrodo, jog laisvė nėra savaime suprantamas dalykas, o jo susitikimai su jaunimu ir pilietiškumo pamokos įkvepia saugoti ir ginti laisvę.
Seimui pritarus, apdovanojimą T. Šernui planuojama tradiciškai įteikti Laisvės gynėjų dieną – 2026 m. sausio 13-ąją.
Nuo 2011 m. Seimas, siekdamas įvertinti asmenų ir organizacijų pasiekimus bei indėlį puoselėjant nepriklausomybės ir laisvės idėjas, ginant žmogaus teises, plėtojant demokratiją, kasmet sausio 13-ąją teikia Laisvės premiją.
Praėjusiais metais Laisvės premija įteikta Lietuvos neginkluoto antisovietinio pasipriešinimo dalyviui, publicistui, buvusiam politiniam kaliniui, kunigui Juliui Sasnauskui.
ELTA primena, kad 1991 m. liepos 31 dieną pasienio su Baltarusija poste, Medininkuose, sovietų omonininkai nužudė 7 valstybės sieną saugojusius muitinės ir policijos pareigūnus. Žudynėse, patyręs itin sunkius sužeidimus, išgyveno tik vienas – muitininkas Tomas Šernas.
