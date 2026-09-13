Seimo pirmininkas reiškia užuojautą dėl signataro Povilo Varanausko mirties

Juozo Oleko teigimu, P. Varanausko gyvenimas atspindi skaudžią, tačiau kupiną stiprybės Lietuvos istoriją, pranešė Seimo kanceliarija.
„Tremties išbandymai nepalaužė jo tikėjimo savo valstybe ir ryžto darbuotis dėl jos laisvės“, – teigiama J. Oleko užuojautoje.
P. Varanauskas anapilin išėjo eidamas 86-uosius metus po sunkios ligos.
1990 metų vasario 24 dieną jis išrinktas Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo deputatu, o 1990 metų kovo 11-ąją balsavo už Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą.
„Kovo 11-ąją padėtas jo parašas visiems laikams liks mūsų valstybingumo istorijoje“, – teigė J. Olekas.
Jo teigimu, Lietuvai svarbus ir jo mokslinis darbas, veikla tremtinių bendruomenėje.
Seime P. Varanauskas dirbo švietimo, mokslo ir kultūros, piliečių teisių, tautybių, rezistencijos dalyvių teisių srityse, buvo Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos tarybos narys.
2000 metais už nuopelnus atkuriant ir įtvirtinant nepriklausomą Lietuvos valstybę apdovanotas Nepriklausomybės medaliu.
J. Olekas užjautė P. Varanausko šeimą, artimuosius, bendražygius.
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