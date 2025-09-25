 Seime – galutinis balsavimas, ar sumažinti biurokratiją atliekų tvarkytojams

Seime – galutinis balsavimas, ar sumažinti biurokratiją atliekų tvarkytojams

2025-09-25 06:53
BNS inf.

Seimas ketvirtadienį galutinai apsispręs, ar sumažinti biurokratinius barjerus atliekų tvarkytojams – bus balsuojama dėl tai numatančių Atliekų tvarkymo ir lydinčiųjų įstatymų pakeitimų.

Seime – galutinis balsavimas, ar sumažinti biurokratiją atliekų tvarkytojams
Seime – galutinis balsavimas, ar sumažinti biurokratiją atliekų tvarkytojams / L. Balandžio / BNS nuotr.

Anot Aplinkos ministerijos, komunalinių atliekų ir pakuočių reguliavimas dabar nėra tikslus, todėl jų tvarkymo sistema nėra pakankamai efektyvi.

Pakeitimai sumažintų administracinę naštą alyvos gamintojams ir importuotojams, eksportui skirtų transporto priemonių gamintojams, kuriems nebereiktų registruotis Gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS).

Jais taip pat norima atliekų apdorojimo įmones atleisti nuo taršos leidimų, jei jos atitinka aplinkos ministro patvirtintus atliekų tvarkymo kriterijus.

Be to, alyvą savo reikmėms naudojančios įmonės, taip pat sunkių padangų, variklių, tepalų ir kitų apmokestinamų gaminių (išskyrus baterijų ir akumuliatorių) gamintojai nebeprivalėtų kas ketvirtį informuoti visuomenės.

Neprofesionaliems atliekų vežėjams norima sumažinti biurokratinę naštą atleidžiant juos nuo prievolės registruotis Atliekų tvarkytojų valstybiniame registre.

Be kita ko, įmonių, kurios eksploatuoja sąvartynus, surenka, veža, apdoroja pavojingas atliekas ar jas degina, darbuotojai savo žinias privalėtų tobulinti ne kas trejus, o kas penkerius metus.

Ministerijos teigimu, pataisos kasmet sutaupyti apie 0,8 mln. eurų.

Šiame straipsnyje:
Seimas
biurokratija
Atliekos
atliekų tvarkytojai
įstatymų pakeitimai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų