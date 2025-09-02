 Šaukiamas Valstybės gynimo tarybos posėdis

Šaukiamas Valstybės gynimo tarybos posėdis

2025-09-29
Martyna Pikelytė (ELTA)

Prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį šaukia Valstybės gynimo tarybos (VGT) posėdį. 

Prezidentūros teigimu, posėdyje bus svarstomi siūlymai dėl oro erdvės gynybos pritaikymo kovai su dronų keliama grėsme, pristatyta nacionalinės divizijos projekto eiga.

„Reguliaraus VGT posėdžio metu bus apžvelgta bendra saugumo situacija regione, apsvarstyti siūlymai dėl oro erdvės gynybos pritaikymo kovai su dronų keliama grėsme, pristatyta nacionalinės divizijos projekto eiga“, – penktadienį išplatintame pranešime teigė prezidento patarėjas Ridas Jasiulionis.

Kaip skelbta, šią vasarą Lietuvos oro erdvę buvo pažeidę du dronai, įskridę iš Baltarusijos.

Po šių įvykių tiek viešojoje erdvėje, tiek tarp politikos lyderių diskutuota apie poreikį stiprinti šalies oro gynybos infrastruktūrą bei pajėgumus.

VGT sudaro prezidentas, premjeras, Seimo pirmininkas, krašto apsaugos ministras ir kariuomenės vadas.

