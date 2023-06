Rusijos oro pajėgų pilotą Vilniuje surado ir apklausia Lietuvos pasieniečiai

„Penktadienį vakarop VSAT patikrino tądien gautą informaciją apie galimai neteisėtai Lietuvoje esantį Rusijos pilietį. Informacijai pasitvirtinus asmuo, neturėjęs teisėtą atvykimą į Lietuvą patvirtinančių dokumentų, pasieniečių pavakarę rastas Vilniuje“, – rašoma Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) atstovo Giedriaus Mišučio pranešime.

Šis vyras apklausiamas ir nustatoma jo teisinė padėtis Lietuvoje.

Pirminiais duomenimis, jis į Lietuvą pateko ne per išorės, o per ES vidaus sieną, kur pagal Šengeno teisyno reikalavimus užtikrinamas laisvas asmenų ir prekių judėjimas be pasienio kontrolės.

Vidaus reikalų viceministras Arnoldas Abramavičius penktadienį sakė, kad Rusijos oro pajėgų pilotas leitenantas D. Mišovas yra Lietuvoje, jis kreipėsi į migracijos pareigūnus dėl prieglobsčio, bet jo prašymas neregistruotas.

„Minėtas pilietis, Rusijos Federacijos pilietis, yra Lietuvoje, jis vakar buvo kreipęsis į Migracijos departamento Vilniaus skyrių bandydamas registruoti prieglobsčio prašymą, bet jis nebuvo užregistruotas“, – penktadienį žurnalistams sakė vidaus reikalų viceministras.

Anot jo, šiuo metu rusų piloto buvimo vieta institucijoms yra žinoma, viceministro teigimu, rusas į Lietuvą galėjo patekti iš Lenkijos arba Latvijos teritorijos.

Jis taip pat pridūrė, kad Lietuvoje esantis Rusijos pilietis šiuo metu yra neteisėtas migrantas.

Anot viceministro, pirmiausia bus vertinamos grėsmės nacionaliniam saugumui. A. Abramavičius kalbėjo neatmetantis, kad šis įvykis gali būti provokacija.

„Gali būti jis susietas su Rusijos opozicinėmis organizacijomis, gali būti provokacija, ko mes irgi neatmetame, nes laikas pasirinktas labai tikslingai, artėjant NATO viršūnių konferencijai“, – sakė jis.

„Tam tikra prasme tokia diskreditavimo galimybė yra, nes kai pirma nesikreipiama į institucijas, o pirma einama į BBC tarnybą, išplatinami pranešimai, tai daug įvairiausių klausimų – nuo atviro opozicionieriaus iki atviro provokatoriaus“, – pridūrė viceministras.

Jis taip pat sakė, kad šiuo metu pavojaus viešajai rimčiai ar nacionaliniam saugumui nėra.

Valstybės saugumo departamentas anksčiau penktadienį BNS patvirtino turintis informacijos apie minimą asmenį ir situaciją, tačiau jos viešai neteikia.

BBC Rusijos tarnyba ketvirtadienį pranešė, kad Rusijos oro pajėgų pilotas, leitenantas D. Mišovas, gegužės pabaigoje pabėgo į Lietuvą, papasakojo apie okupantų nuostolius Ukrainoje.

Publikuotame interviu su D. Mišovu nurodoma, kad šis į vieną iš Baltijos šalių pabėgo gegužės 28 dieną ir publikacijos dieną kreipėsi į Lietuvos migracijos pareigūnus. Anot piloto, jis buvo sraigtasparnio įgulos vado padėjėjas, vėliau tapo karinio sraigtasparnio pilotu-operatoriumi.