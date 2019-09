Rugsėjo 15-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 6.49 val., leidžiasi 19.39 val. Dienos ilgumas 12.50 val.

Mėnulis (priešpilnis) teka 20.29 val., leidžiasi 7.43 val.

Vardadieniai:

Erdvilas, Eugenija, Nikodemas, Rimgailė, Rolandas, Vismantas

Datos:

Pasaulinė kovos su prostatos vėžiu diena

Tarptautinė demokratijos diena

1697 — Fridrichas Augustas atvyko į Krokuvą su kariuomene ir čia vainikavosi Lietuvos DK ir Lenkijos karaliumi.

1885 — gimė Lietuvos visuomenės ir politikos veikėjas Aleksandras Žilinskas. Mirė 1942 m.

1896 — gimė Matas Menčinskas, dailininkas, skulptorius. Mirė 1942 m.

1907 — Šiaudinėje, Rokiškio rajone, gimė lietuvių liaudies skulptorius Lionginas Šepka. Mirė 1985 m. Vilniuje.

1941 — gimė dailininkas Algirdas Taurinskas.

1952 — gimė poetė Lilija Kalibataitė-Jaudegienė.

2008 — mirė žinomas aktorius ir režisierius Viktoras Šinkariukas.

Rugsėjo 15-oji pasaulio istorijoje:

1789 — gimė JAV rašytojas, nuotykinių romanų autorius James Fenimore Cooper (Džeimsas Fenimoras Kuperis).

1812 — Napoleono kariuomenė įsiveržė į Maskvą ir netikėtai rado šį miestą (du trečdalius) nuniokotą gaisrų.

1821 — Gvatemala tapo nepriklausoma nuo Ispanijos.

1857 — gimė 27-tasis JAV prezidentas (1909—1913) William Howard Taft (Viljamas Hovardas Taftas).

1890 — gimė britų rašytoja Agatha Christie (Agata Kristi). Jos detektyvinių romanų knygų buvo parduota daugiau nei 100 milijonų ir išversta daugiau nei į 100 pasaulio kalbų. Mirė 1976 m.

1916 — pirmą kartą Pirmajame pasauliniame kare Vakarų fronte britai panaudojo tankus.

1935 — Vokietijoje žydai paskelbti už įstatymo ribų, o svastika tapo valstybės simbolika.

1946 — po referendumo, atmetus monarchiją, Bulgarija paskelbta Liaudies Respublika.

1984 — gimė jaunesnysis princo Charles (Čarlzo) ir tragiškai žuvusios Dianos sūnus, Didžiosios Britanijos princas Harry (Haris).

1990 — alkani Irako kareiviai okupuotame Kuveite skerdė zoologijos sodo gyvūnus.

1994 — Čečėnijos lyderio Džochar Dudajev (Džocharo Dudajevo) nurodymu šalyje įvesta nepaprastoji padėtis.

2000 — rugsėjo 15—spalio 1d. vyko XXVII olimpinės žaidynės — paskutinės XX a. žaidynės Sidnėjus (Australija). Ugnį stadiono aukure įžiebė aborigenų kilmės bėgikė K.Fryman.

2006 — būdama 77 metų mirė viena garsiausių Italijos žurnalisčių Oriana Fallaci (Oriana Falači), kuri po rugsėjo 11-osios atakų Amerikoje sukrėtė literatūros pasaulį tulžingu išpuoliu prieš islamą. O.Fallaci susilaukė prieštaringų vertinimų ir Italijoje, kai po 2001 metų rugsėjo 11-osios atakų Jungtinėse Valstijose parašė piktą knygą “Įniršis ir išdidumas“ (The Rage and the Pride), kurioje islamą pavadino despotišku, o arabų imigrantus Europoje — bjauriais ir nepakančiais.

2009 — Edinburge parodytas paskutinis karalienės Mary Stuart (Marijos Stiuart) laiškas. Aptrupėjęs, tačiau vis dar puikiai išsilaikęs laiškas visuomenei buvo pristatytas Škotijos nacionalinėje bibliotekoje. 1587 m. šaltą vasario naktį Marija Stiuart, sėdėdama už stalo Foteringėjaus pilyje, rašė paskutinį laišką savo broliui Prancūzijos karaliui Henri III (Henrikui III) apie jai paskirtą nuosprendį.

Rugsėjo 15-oji šou pasaulyje:

1928 — gimė amerikiečių komikas Norm Crosby (Normas Krosbis).

1946 — Teksaso valstijoje gimė amerikiečių aktorius Tommy Lee Jones (Tomis Li Džounsas), vaidinęs filmuose „Bėglys“, „Vyrai juodais drabužiais“.

1946 — Niujorke gimė režisierius Oliver Stone (Oliveris Stounas).

1960 — gimė Mitch Dorge (Mičas Doržas) iš grupės „Crash Test Dummies“.

1979 — Bob Dylan (Bobas Dylanas) išleido albumą „Slow Train Coming“, kuriame pirmą kartą pasirodė religinės temos.

1998 — Marilyn Manson (Merilinas Mensonas) išleido savo šokiruojantį albumą „Mechanical Animals“.

1998 — reperis Coolio (Kūlijo) buvo suimtas ir vėliau paleistas dėl marihuanos ir ginklo laikymo.

2008 — nuo vėžio mirė legendinės roko grupės „Pink Floyd“ įkūrėjas ir klavišininkas Richard Wright (Ričardas Raitas). Jam buvo 65-eri metai.

2010 — televizijos kulinarijos šou žvaigždė Jamie Oliver (Džeimis Oliveris) su savo žmona Jools (Džuls) susilaukė pirmojo sūnaus Buddy (Badi). Pora kartu augina dar tris dukteris.

2012 — 57-erių metų škotų kilmės dainų autorė ir atlikėja Annie Lennox (Eni Lenoks) ištekėjo trečią kartą.

2014 — Holivudo pora Eva Mendes (Eva Mendes) ir Ryan Gosling (Rajenas Goslingas) susilaukė pirmagimės dukros.