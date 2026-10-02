Ruginienė dėl rusiškai konsultuoti atsisakiusio Slušnio kreipsis į teisėsaugą

„Šiuo metu ruošiame dokumentus. Aš pati kreipsiuosi į generalinę prokurorę ir prokuratūra tegu nustato visas įvykio aplinkybes“, – penktadienį Kuršėnuose žurnalistams kalbėjo I. Ruginienė.
Jos teigimu, vaikas, kurį atsisakė konsultuoti minėtasis gydytojas, reikiamą pagalbą bandė gauti trijose skirtingose gydymo įstaigose.
„Man atrodo, kad mes nepagrįstai dėmesį skiriame ne tai vietai ir diskutuojame apie kalbą, o pamirštame, kad už visos šitos istorijos yra vaikas. Vaikas, kurio emocinė būklė yra ties savižudybės riba. Jis per tą dieną apkeliavo tris įstaigas, nes kiekviena įstaiga siuntinėjo viena pas kitą. Tai ar tai yra normalu?“ – kalbėjo socialinės apsaugos ir darbo ministrė.
Vaiko teisių gynėjai: vaikas buvo atvežtas būdamas gilioje krizėje
Kaip skelbė ELTA, Vilniaus santaros klinikose dirbantis vaikų psichologas L. Slušnys ketvirtadienį paskelbė gavęs vaiko teisių gynėjų skundą šiam atsisakius rusiškai bendrauti su į kliniką atvežtu vaiku.
Jis teigė siūlęs nepilnametį atlydėjusiems Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos darbuotojams vertėjauti, tačiau šie esą atsisakė tai daryti.
Į situaciją sureagavusi I. Ruginienė pareiškė, kad tai, jog psichiatras atsisakė suteikti „gyvybiškai svarbią pagalbą“ vaikui, diskredituoja visą sveikatos apsaugos sistemą. Jos teigimu, šią situaciją turėtų įvertinti Generalinė prokuratūra.
Savo ruožtu vaiko teisių gynėjai „Facebook“ išplatino įrašą, kuriame tvirtina, kad į sveikatos priežiūros įstaigą atvykęs vaikas buvo „gilioje krizėje“ ir jo gyvybei grėsė pavojus.
Kaip nurodoma jame, vaikų psichiatras atsisakė paslaugą suteikti vaikui suprantama kalba bei nesutiko, kad specialistai verstų iš rusų į lietuvių kalbą.
Vaiko teisių apsaugos tarnybos teigimu, vaikui reikalinga pagalba ir hospitalizacija suteikta kitoje gydymo įstaigoje.
Jei jus paveikė perskaityta informacija, šiais kontaktais galite kreiptis pagalbos:
|Skubi pagalba
|112
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Pagalba galvojantiems apie savižudybę arba ieškantiems pagalbos artimajam
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|www.tuesi.lt
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Pagalba ir aktuali informacija nusižudžiusiųjų artimiesiems
Nemokamos savitarpio pagalbos grupės įvairiuose miestuose
|www.artimiems.lt
|Patikima informacija apie emocinę sveikatą ir psichologinę pagalbą
|www.pagalbasau.lt
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Psichologinių krizių pagalbos centras
Psichologinių krizių valdymo paslaugos teikiamos asmenų grupėms įvykus kriziniam įvykiui, kai ūmiai pasireiškia psichologinė krizė
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1815 (I–V 9.00–19.00 val., VI 9.00–15.00 val.)
https://www.hi.lt/psichologiniu-kriziu-pagalbos-centras-tel-1815/
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Krizių įveikimo centras (individualios psichologo konsultacijos gyvai, per Skype ar Messenger)
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+370 640 51555
Antakalnio g. 97–47, Vilnius (I–V 16.00–20.00 val., VI 12.00–16.00 val., švenčių dienomis ir sekmadieniais nedirba)
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+370 606 07205
Susidūrus su registracijos anketos gedimais
|Jaunimo linija
Emocinė parama jaunimui, budi savanoriai konsultantai
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+370 800 28888 (visą parą kasdien)
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|Vaikų linija
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116 111 (I–VII 11.00–23.00 val.)
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|Linija „Doverija"
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+370 800 77277 I–VII (kasdien) 16.00–19.00 val.
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