Rūdninkuose įpusėjus pirmam statybų etapui, bus iškeltas Vokietijos brigados štabo pastato vainikas

Taip pat bus iškeltas Vokietijos brigados štabo pastato vainikas, žymintis statybų etapą, kai pabaigta aukščiausia pastato dalis.
„Brigados štabas – pagrindinis pastatas būsimame miestelyje, kuriame įsikurs Vokietijos brigados Lietuvoje vadovybė“, – teigia Krašto apsaugos ministerija (KAM).
Anot jos, šiuo metu Rūdninkų kariniame miestelyje jau yra iškilę didžioji dalis būsimų pastatų konstruktyvų.
Ministerijos teigimu, Rūdninkų karinio miestelio pirmojo etapo rangovė jau yra baigusi 14 iš 18 pastatų konstruktyvo darbus: pilnai pabaigti bendrabučių sandėliukų ir stoginės pastatai, beveik užbaigtos ginklinės ir sandėlio bei technikos parke esančio garažo pastatų statybos.
Kaip rašė BNS, karinis miestelis statomas Lietuvai siekiant iki 2027 metų pabaigos priimti Vokietijos karių brigadą. Miestelis vystomas etapais – pirmąjį 125 mln. eurų vertės etapą jau įgyvendina „Eika Construction“.
Žiniasklaidos duomenimis, maždaug 1,8 mlrd. eurų vertės antrojo etapo konkurso lamėtojų eilės pirmoje vietoje yra „Merko statyba“ bei bendra „Conres LT“ ir „Fegdos“ įmonė „Rudina“. Žiniasklaida ir opozicija yra kėlusi klausimų dėl „Fegdos“ ryšių su Socialdemokratų partija.
„Rudina“ laimėjo konkursą antrojo miestelio statybos konkurso A daliai, pasiūliusi 348,36 mln. eurų, tuo metu „Merko statyba“ laimėjo B ir C dalis su atitinkamai 280,43 mln. ir 322,8 mln. eurų kaina.
„Fegda“ į Rūdninkų poligoną dar 2023 metais nutiesė gelžbetonio kelią, tačiau darbai buvo atlikti su defektais. Lapkričio pabaigoje įmonė su Krašto apsaugos ministerijos (KAM) Infrastruktūros valdymo agentūra ir Lietuvos kariuomene susitarė, jog pagal nepriklausomos ekspertizės rekomendacijas ji pašalins defektus arba savo lėšomis nuties naują kelią.
„Fegdos“ komercijos direktoriumi anksčiau dirbo Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius, bet teigia jokių ryšių su įmone nebepalaikantis.
Visas beveik 2 mlrd. vertės karinis miestelis Rūdninkuose užims 190 ha teritorijos.
