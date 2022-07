RRT: pasitvirtina kas trečias pranešimas apie draudžiamą turinį internete

Kas trečias pranešimas apie draudžiamą ir neigiamą poveikį nepilnamečiams darantį turinį internete pasitvirtina, bendras jų skaičius per metus sumažėjo dešimtadaliu, penktadienį pranešė Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT).

Jos duomenimis, antrąjį šių metų ketvirtį interneto karštąja linija „Švarus internetas“ gauti 296 tokie pranešimai – apie 10 proc. mažiau nei pirmąjį ketvirtį.

RRT teigimu, pasitvirtino kas trečias, tai yra 101, pranešimas.

Tarnybos specialistai 66 pranešimus apie vaikų seksualinio išnaudojimo vaizdus persiuntė kitų šalių interneto karštosioms linijoms, tarptautinės interneto karštųjų linijų asociacijos INHOPE narėms.

Dar 21 pranešimas persiųstas įvairių šalių interneto paslaugų teikėjams, svetainių savininkams, socialinių tinklų valdytojams su NTD (angl. Notice and Take Down) žyma apie jų svetainėse ar tinkluose esantį draudžiamą skleisti interneto turinį, nurodant, kad jis būtų kuo skubiau pašalintas.

Vienas pranešimas perduotas Policijos departamentui, įtarus draudžiamą skleisti turinį Lietuvos tarnybinėse stotyse, 13 jų, įtarus neigiamą poveikį nepilnamečiams darančią informaciją, persiųsti tolesniam tyrimui Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai.

RRT specialistai balandį–birželį taip pat suteikė trečdaliu daugiau (93) konsultacijų, nei per pirmuosius tris metų mėnesius – konsultuota dėl neteisėtai paskelbtos informacijos ar žalingos informacijos pašalinimo, užgrobtų socialinių tinklų paskyrų susigrąžinimo, tinkamų saugumo ir privatumo parinkčių nustatymo socialiniuose tinkluose.

Apie draudžiamą turinį internete gyventojai raginami pranešti svetainėje svarusinternetas.lt, tai galima padaryti ir anonimiškai.