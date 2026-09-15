 Robertas Kaunas: palaukime, kol ta informacija bus tiksli

Robertas Kaunas: palaukime, kol ta informacija bus tiksli

2026-09-15 15:58
Ieva Martinkutė (BNS)

Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad, preliminariais duomenimis, Lietuvoje numuštas dronas sprogmenų neturėjo, tačiau galutinės išvados dar nėra.

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Robertas Kaunas
Robertas Kaunas / Ž. Gedvilos/ELTOS, S. Lisausko / BNS nuotr./DI montažas

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„Preliminariai lyg ir dronas buvo be sprogmenų, tačiau čia yra labai labai preliminari informacija. Dabar ji yra tikslinama, kadangi dirba kelios institucijos, dirba Vidaus reikalų ministerijos struktūros, tai yra ir „Aro“ pareigūnai, ir Lietuvos kariuomenės pareigūnai“, – antradienį Šiauliuose žurnalistams sakė ministras.

„Palaukime, kol ta informacija bus tiksli, apieškoma platesnė teritorija, ir kai jau turėsime tą bendrą paveikslą, galėsime aiškiai pasakyti viską“, – pabrėžė jis.

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Rytas po drono numušimo: budi policijos pajėgos
Rytas po drono numušimo: budi policijos pajėgos

Rytas po drono numušimo: budi policijos pajėgos

Rytas po drono numušimo: budi policijos pajėgos

Rytas po drono numušimo: budi policijos pajėgos

Rytas po drono numušimo: budi policijos pajėgos

Rytas po drono numušimo: budi policijos pajėgos

Rytas po drono numušimo: budi policijos pajėgos

Rytas po drono numušimo: budi policijos pajėgos

Rytas po drono numušimo: budi policijos pajėgos

Rytas po drono numušimo: budi policijos pajėgos

Rytas po drono numušimo: budi policijos pajėgos

Rytas po drono numušimo: budi policijos pajėgos

Rytas po drono numušimo: budi policijos pajėgos

Rytas po drono numušimo: budi policijos pajėgos

BNS rašė, kad antradienio naktį iš Baltarusijos į Lietuvą įskridusį droną Kaišiadorių rajone, netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės, numušė Šiauliuose dislokuoti Italijos naikintuvai.

Bepiločiui skrendant per Lietuvos teritoriją, Vilniaus ir Kauno apskričių gyventojams buvo išsiųsti perspėjimo pranešimai apie tikėtiną oro pavojų.

Šiame straipsnyje:
Robertas Kaunas
ministras
dronas
numuštas dronas
sprogmenys

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