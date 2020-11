Rinkitės saugų greitį: rytų Lietuvoje dėl sniego yra slidžių kelių ruožų

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija vairuotojų prašo atsižvelgti į meteorologines sąlygas ir kelio dangos būklę bei pasirinkti saugų, o ne maksimaliai leistiną, greitį ir nedaryti staigių manevrų.

Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, oro temperatūra – nuo 0 iki 5 laipsnių šilumos, pajūryje nuo 5 iki 9 laipsnių šilumos.

Dieną numatomi krituliai, vietomis smarkūs. Vyraus lietus, šalies rytuose iki vidurdienio su šlapdriba. Vėjas pietvakarių, vakarų, 9-14 metrų per sekundę, daug kur gūsiai 15-19 metrų per sekundę, vakariniuose rajonuose vietomis 20-22 metrų per sekundę.

Oro temperatūra svyruos nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, pajūryje ir vakarų Žemaitijoje – nuo 8 iki 10 laipsnių šilumos.