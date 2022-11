Rekordų bus siekiama netgi Kauno tardymo izoliatoriuje

Rekordų bus siekiama mokyklose, Panevėžio arenoje ir ... netgi Kauno tardymo izoliatoriuje.

„Šios rekordų dienos tikslas – atskleisti rekordų spektrą, parodyti jų įvairovę, kad įkvėptume ir paskatintume žmones drąsiai svajoti ir siekti. Rekordai, jų siekimas visuomet sukuria gerą nuotaiką, suteikia daugiau šviesos ir spalvų mūsų gyvenimui, kasdienybei – tai ko šiuo sudėtingu laikotarpiu mums visiems taip trūksta“, – teigia Lietuvos rekordus registruojančios agentūros „Rekordų akademija“ vadovas Gintaras Pocius.

Rekordai, kuriuos tikimasi pasiekti lapkričio 18 dieną

Panevėžio regionas

Judėjimo negalią turintis zarasietis Marius Montikas nuo 7 iki 12 valandos Panevėžio sporto arenos dviračių treke sieks įveikti didžiausią atstumą neįgaliojo vežimėliu per 5 valandas. Pats Marius neslepia ambicijų ateityje siekti ir Gineso rekordo – vien tam, kad šiais pasiekimais sujudintų neįgaliųjų bendruomenę, atkreiptų visuomenės dėmesį į žmonių su negalia problematiką. „Kol esi sveikas, į daugybę dalykų tiesiog neatkreipi dėmesio. Nepastebi, kad neįgaliesiems įrengtas takas neretai pasibaigia aukštu borteliu be jokio nuvažiavimo, o labai daug viešųjų erdvių neįgaliesiems apskritai nėra pritaikytos ir įveikiamos“, – sako Marius, į neįgaliojo vežimėlį sėdęs prieš trejus metus, po patirtos avarijos, lemtingai pakeitusios jauno vyro gyvenimą.

Kauno regionas

Kauno tardymo izoliatoriaus suimtieji modulinio origami technika kuria įspūdingo dydžio lotosą – remiantis preliminaria informacija, tai turėtų būti didžiausia gėlė iš popieriaus lankstinių. Lotoso žiedą, padedami Kauno tardymo izoliatoriaus bibliotekininkės, nuo rugsėjo mėnesio gamino 4 suimtieji ir 1 nuteistasis, per savaitę tam skirdami maždaug po 2 valandas savo laiko. Žiedą sudaro apie 15 500 detalių, sunaudota 2014 A4 formato lapų. Lotosą jo kūrėjai ketina padovanoti Kauno Botanikos sodui, kad kūrinys taptų prieinamas ir plačiajai visuomenei. Kauno tardymo izoliatoriuje yra sukaupta nemaža nuteistųjų meninių darbų kolekcija.

Marijampolėje kariai planuoja siekti Masiškiausio atsispaudimų darymo rekordo – Kunigaikščio Vaidoto mechanizuoto pėstininkų ir LDK Vytenio bendrosios paramos logistikos batalionų kariai susiburs ir rikiuotės aikštėje kartu atliks pratimą, kurį įprastai atlieka individualiai fizinio parengtumo testo metu. Dalyvių skaičius dar tikslinamas, bet, remiantis preliminaria informacija, turėtų būti apie 400–500 asmenų.

Klaipėdos regionas

Degaičių kaimo bendruomenė (Telšių r.) bandys įrodyti, kad sukūrė sunkiausią važiuojantį dviratį Lietuvoje, o galbūt ir pasaulyje. Pirmasis sunkiausias pasaulyje važiuojantis dviratis įrašytas ir Gineso rekordų knygoje – tai 1385 kg svorio dviratis, prieš daugiau kaip šešerius metus sukurtas tuose pačiuose Degaičiuose. Prie pirmojo dviračio kūrimo prisidėjęs vietos bendruomenės „auksinių rankų žmogus“ Albinas, dabar sumeistravo antrąjį dviratį: sunkias girnapuses pakeitė dar sunkesniais vilkiko priekabos ratais, užpildytais cemento mišiniu, suvirino diskus, pridėjo pedalus. Detales konstruktorius susirinko iš laužyno ir per 2 mėnesius sumeistravo dviratį. Tam, kad būtų įregistruotas rekordas, dviratis turi būti ne tik sunkesnis nei 1385 kg, bet ir važiuoti, t.y. atlikti savo pagrindinę funkciją bei įveikti nustatytą distanciją. Meistras prisipažįsta dviratį jau išbandęs: „Su juo gali pavažiuot tik pirmyn ir atgal, išvystyti kokį 10 km/val. greitį. Dviratis mechaninis, jei bandysi greit mint – nebesustosi, vis tiek didelis svoris, stabdžių nėra. Sustabdyt galėtum nebent pakišęs akmenį po ratais“, – sako meistras. Tad lapkričio 18 dieną, 9 valandą, kviečiame į Telšių aerodromą, esantį šalia Degaičių: jei turite pakankamai raumenų ir, be abejo, drąsos, galbūt netgi pavyks pasivažinėti „dviračiu be stabdžių“.

Šilutės bendruomenę drauge siekti masiškiausio PIK-NIK sūrio dešrelės valgymo rekordo telkia ABF „Šilutės Rambynas“ – sūrio dešreles PIK-NIK vienu metu valgys Šilutės Pamario progimnazijos ir Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos moksleiviai, mokytojai, bendruomenės nariai. Tikimasi suburti iki 1600 valgytojų – įspūdingas skaičius.