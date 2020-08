Raudonasis Kryžius kviečia padėti nukentėjusiems nuo sprogimų Beirute

Rugpjūčio 4 dieną užsidegus uosto sandėliams Beirute nugriaudėjo du galingi sprogimai. Antrąjį sprogimą girdėjo ir už 250 km esančio Kipro gyventojai, o jo galingumas prilygo 3,3 balo žemės drebėjimui.

Nelaimė nusinešė mažiausiai 220 gyvybių, sužeisti buvo daugiau nei 6 tūkst. žmonių, o daugiau nei 300 tūkst. Beiruto gyventojų prarado namus. Sprogimo metu labiausiai nuniokota uosto teritorija, apgriauti net 10 km spinduliu nuo nelaimės vietos nutolę rajonai, pažeistos arba sugriautos 15 ligoninių ir 120 mokyklų.

Taip pat sunaikintos medikamentų ir medicinos priemonių atsargos bei didelė dalis uoste saugotų grūdų atsargų. Skaičiuojama, kad sprogimo padaryta žala Libano sostinei gali viršyti net 12 mlrd. eurų.

Lietuvos Raudonasis Kryžius kviečia Lietuvos gyventojus prisidėti prie humanitarinės pagalbos nukentėjusiems nuo nelaimės Beirute.

„Libanas šiuo metu susiduria su vienu sunkiausių laikotarpių nuo pilietinio karo pabaigos 1990-aisiais. Šalis dar iki šios nelaimės kovojo su ekonomine, politine ir socialine krizėmis, nuo praėjusių metų vyko pilietiniai protestai. Be to, Libaną bene stipriausiai paveikė pabėgėlių krizė. Už Lietuvą kelis kartus mažesnė šalis priėmė per 1,5 mln. nuo karo nukentėjusių sirų.

Šiandien didelė dalis Beiruto yra virtusi griuvėsiais, o aukos ir nuostoliai vis dar skaičiuojami. Žmonės neteko artimųjų, sveikatos, namų, verslo, darbo. Šiandien Libanas prašo mūsų pagalbos, todėl labai kviečiu Lietuvos žmones pagal galimybes prisidėti“, – kalbėjo Lietuvos Raudonojo Kryžiaus generalinė sekretorė Gintarė Guzevičiūtė.

Aukoti ir prisidėti prie humanitarinės pagalbos nukentėjusiems Beirute galite Lietuvos Raudonojo Kryžiaus svetainėje internete www.redcross.lt. Visos suaukotos lėšos bus skirtos nukentėjusiems pagalbą teikiančiam Libano Raudonajam Kryžiui.

Prie pagalbos Libanui prisidėjo ir Užsienio reikalų ministerija (URM), skyrusi 50 tūkst. eurų. Šios lėšos bus pervestos Tarptautinei Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio federacijai. „Su giliu liūdesiu reiškiame užuojautą aukų artimiesiems ir linkime sveikatos visiems nukentėjusiesiems. Solidarumas turi būti reiškiamas ne vien tik žodžiais, todėl lietuviai nusprendė pagelbėti šiai nelaimės ištiktai šaliai“ – sako Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius.

Bendradarbiaudamas su viešomis ir privačiomis institucijomis Libano Raudonasis Kryžius per pirmąsias tris paras suteikė prieglobstį ir būtiniausias priemones daugiau nei 1000 nukentėjusių šeimų. Per tris mėnesius šis skaičius turėtų išaugti iki 10 tūkst.

Šiuo metu Beiruto gyventojams teikiama medicininė, psichologinė ir socialinė parama. Netekusiems namų suteikiamas laikinas prieglobstis, maistas, higienos priemonės, čiužiniai ir antklodės.

Medicininės pagalbos teikimą sunkina koronaviruso (COVID-19) pandemijos padariniai: dalis ligoninių – vis dar perpildytos sergančiaisiais. Perkeliant ligonius sunku išlaikyti saugų atstumą, todėl auga rizika užsikrėsti COVID-19. Per paskutines dvi savaites pandemijos plitimas dramatiškai išaugo – apie du trečdalius visų Libane patvirtintų atvejų buvo nustatyti per pastarąsias 30 dienų.