Atsargos pulkininkas: laikas žaidžia Ukrainos karių naudai

Rusijos Nacionalinės gvardijos vadovas Viktoras Zolotovas pripažino, kad karinė operacija Ukrainoje vyksta lėčiau, nei planuota. Anot atsargos pulkininko G. Bagdono, tai nestebina.

„Nuo pat vasario 24 d. buvo aišku, kad planas, pagrįstas iliuzijomis ir neadekvačius supratimu apie Ukrainos pasirengimą gintis, kovoti, pasmerktas žlugti. To ir reikėto tikėtis. Laikas žaidžia Ukrainos karių naudai, o Rusijos pajėgos yra įstrigusios. Jie turi daugybę problemų – ir amunicijos, ir logistikos, ir personalo rezervo stoka. Kai sakiau, kad laikas yra Ukrainos kariuomenės sąjungininkas, deja, to negalima pasakyti apie Ukrainos gyventojus, kurie yra naikinami tiesiogine to žodžio prasme, griaunama jų civilinė infrastruktūra, gyvenamieji namai. Priešas siekia palaužti ukrainiečių valią, kad jie pavargtų, būtų nualinti. Kitokios taktikos tiesiog nėra“, – sakė G. Bagdonas.

Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:

Jis nemanė, kad Rusijos kariuomenė turi karinius rezervus.

„Jie jau buvo senokai sunaikinti arba reikšmingai sumažėję, jei jie rankioja kovotojus iš Vidurio Rytų šalių, kviečia, kaip matoma iš ukrainiečių šaltinių, visiškai neparengtus Rusijos piliečius į kariuomenę. Aš nematau jokios išeities Rusijos kariuomenei arba V. Putinui, kaip būtų galima išeiti iš šitos situacijos bent kažkiek išsaugant save. Tiesiog nėra tos situacijos“, – tikino atsargos pulkininkas.

Turime suprasti, kad kariuomenės galia matuojama ne tik ginklo, ugnies galia, bet ir moraliniais aspektais.

Pasak G. Bagdono, samdinių iš Sirijos ar Baltarusijos kariuomenės prisijungimas negalėtų pakeisti šio karo eigos.

„Jie nėra koviniai vienetai, kurie turėtų gerą sąveiką. Turime suprasti, kad kariuomenės galia matuojama ne tik ginklo, ugnies galia, bet ir moraliniais aspektais, kiek ji turi gebėjimų integruotis į bendrą kariuomenę. Sirijos kariai visiškai netinkami, kaip ir samdiniai, privatininkai. Žinoma, jie yra patogus ginklas atlikti mažiems taktiniams veiksmams, bet reikšmingo persilaužimo jie tikrai negali įvykdyti, nes tam reikalinga profesionali kariuomenės, kurios atsargos Rusijoje baigėsi“, – teigė pašnekovas.

„Ukrainiečių pergalė yra ta, kad rusai nepasiekė savo pergalės“, – pridūrė jis.

G. Bagdonas įvertino amerikiečių pareiškimus, kad šiuo metu ukrainiečiams efektyviau tiekti prieštankinius ir priešlėktuvinius ginklus, o ne naikintuvus.

„Ukrainiečiams reikia tiekti visą įmanomą pagalbą. Ukrainiečiai yra tikrai pajėgūs kariauti, tą mes matome. Jiems reikia ginklų. Kokių? Sėdint iš Lietuvos, sunkiau pasakyti. Manau, kad jiems reikia visko ir kuo efektyvesnių. Lėktuvai turi savo apribojimų, o, pavyzdžiui, oro gynybos sistemos kai kur yra netgi sėkmingesnės“, – aiškino atsargos pulkininkas.