Prezidento patarėjas: bus spartinamas šaukimas

Tai prezidento Gitano Nausėdos vadovaujama taryba nusprendė ketvirtadienį Prezidentūroje surengto Visuotinės gynybos forumo metu.
„Mes, kaip taryba, turime patariamąją rolę, kuri gali rekomenduoti Valstybės gynimo tarybai svarstyti vieną ar kitą klausimą“, – ketvirtadienį spaudos konferencijoje sakė šalies vadovo patarėjas Marius Česnulevičius.
„Šiandien svarstytas pagrindinis klausimas – visuotinis šaukimas. (...) Šioje koordinavimo taryboje yra priimtas bendras nutarimas kreiptis į VGT su siūlymu, kad krašto apsaugos sistema – Krašto apsaugos ministerija ir Lietuvos kariuomenė – per artėjančius kelis mėnesius parengtų vertinimą, ar būtų galima paspartinti iki 2030 metų numatytą šaukimą, kuris taptų jau daugiau ar mažiau visuotiniu, ir kokios būtų tos tarnybos formos“, – pridūrė jis.
Pasak jo, jei VGT atsižvelgs į rekomendaciją, iki šių metų pabaigos bus priimtas sprendimas, ar iki 2030 metų Lietuva sugebėtų organizuoti visuotinį šaukimą.
„Tai liestų vyrus jaunuolius, moterys vis dar turėtų teisę pasirinkti savanoriškumo principu. Prie šio klausimo būtų galima grįžti vėliau, pasižiūrėjus kaip sekasi šiame įgyvendinimo etape, tai galėtų būtų 2032, 2034 ar tolesni metai, jeigu mes būtume tam sprendimui pribrendę“, – dėstė M. Česnulevičius.
Kaip rašė BNS, asociacijos „Visuotinė gynyba“ užsakymu rugpjūtį atlikta apklausa parodė, jog beveik 80 proc. Lietuvos gyventojų pritarė, kad šalyje būtų įvestas visuotinis šaukimas, o prioritetas teikiamas vyrų šaukimui.
Taip pat daugiau nei pusė norėtų, kad visuotinis šaukimas būtų įvestas greičiau nei iki 2030 metų.
Šiuo metu kariuomenė į privalomąją tarnybą šaukia apie 5 tūkst. jaunuolių kasmet.
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