Prezidentas priėmė antrai kadencijai paskirtos generalinės prokurorės Grunskienės priesaiką

Kaip skelbta anksčiau, gruodžio pabaigoje prezidentas pasirašė dekretą, kuriuo N. Grunskienę antrajai kadencijai paskyrė generaline prokurore.
Tai – pirmas atvejis nepriklausomos Lietuvos istorijoje, kai tas pats asmuo paskiriamas į generalinio prokuroro pareigas antrajai kadencijai, kuri truks dar penkerius metus.
Anksčiau Seimui N. Grunskienės kandidatūrą pateikęs G. Nausėda teigė, kad jos kompetencija ir profesinė patirtis nekelia abejonių – ji yra vertinama kolegų ir kitų teisininkų, pasižymi aukštais moralės ir skaidrumo standartais.
Pirmą kartą į šias pareigas N. Grunskienė paskirta 2021 m. sausį. Jos kadencija baigėsi sausio 13 d.
Konstitucija numato, kad generalinį prokurorą Seimo pritarimu skiria ir atleidžia šalies prezidentas.
