Prezidentas priėmė antrai kadencijai paskirtos generalinės prokurorės Grunskienės priesaiką

2026-01-14 12:15
Austėja Paulauskaitė (ELTA)

Trečiadienį šalies vadovas Gitanas Nausėda Prezidentūroje priėmė antrai penkerių metų kadencijai paskirtos generalinės prokurorės Nidos Grunskienės priesaiką.

Nida Grunskienė

Kaip skelbta anksčiau, gruodžio pabaigoje prezidentas pasirašė dekretą, kuriuo N. Grunskienę antrajai kadencijai paskyrė generaline prokurore.

Tai – pirmas atvejis nepriklausomos Lietuvos istorijoje, kai tas pats asmuo paskiriamas į generalinio prokuroro pareigas antrajai kadencijai, kuri truks dar penkerius metus.

Anksčiau Seimui N. Grunskienės kandidatūrą pateikęs G. Nausėda teigė, kad jos kompetencija ir profesinė patirtis nekelia abejonių – ji yra vertinama kolegų ir kitų teisininkų, pasižymi aukštais moralės ir skaidrumo standartais.

Pirmą kartą į šias pareigas N. Grunskienė paskirta 2021 m. sausį. Jos kadencija baigėsi sausio 13 d.

Konstitucija numato, kad generalinį prokurorą Seimo pritarimu skiria ir atleidžia šalies prezidentas.

