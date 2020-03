Premjerui S. Skverneliui atliktas koronaviruso testas

Jis Delfi teigė, kad premjerui testas atliktas dėl to, kad šis lankėsi vietose, kurios įvardintos kaip didesnės rizikos zonos.



Be to, premjeras bendravo su asmenimis, kurie yra saviizoliacijoje, nes patys bendravo su kitais žmonėmis, kurie buvo priversti save izoliuotis.



Paklaustas, kada tiksliai premjerui atliktas testas, T. Beržinskas nepatikslino. Testas atliktas penktadienį, kovo 20 dieną, skelbia Delfi lt.

Vyriausybė savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje kovo 6 d. skelbė, kad premjeras S. Skvernelis dalyvavo Ukmergės ligoninės operacinio bloko atidaryme. Kiek vėliau paaiškėjo, kad šios ligoninės gydytoja yra užsikrėtusi koronavirusu. Taip pat nuo šios infekcijos padarinių naktį į šeštadienį mirė Ukmergės ligoninėje gydyta senyvo amžiaus moteris.