Premjerė susitiks su kultūros sektoriaus asociacijų vadovais

Premjerės bei Kultūros ministerijos komandos atstovai kultūrininkus susitikti kvietė dar praėjusią savaitę. Vis dėlto, valdantiesiems nesįsiklausius į kultūros bendruomenės prašymus ir nusprendus pradėti formuoti Kultūros ministerijos politinę komandą dar prieš paskiriant ministrą, kultūros bendruomenės atstovai į planuotą susitikimą atvykti atsisakė.
Kaip skelbta anksčiau, antradienį Seime prisiekė naujoji kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė.
Tiesa, dėl padėties Kultūros ministerijoje kultūros bendruomenė tęsia protestus. Pasipiktinę rugsėjį įvykusiais socialdemokratų ir „aušriečių“ ministerijų mainais, aktyvistai reikalauja atriboti „Nemuno aušrą“ nuo Kultūros ministerijos.
