Per pratybas „Vyčio skliautas“ iš maisto rezervo ketinama naudoti aliejų, kruopas, miltus

Kaip teigiama Krašto apsaugos ministerijos Vyriausybei pateiktame projekte, juo siūloma leisti pratybų metu iš rezervo panaudoti 12 litrų rapsų aliejaus, po 12 kilogramų ryžių ir kvietinių miltų, 100 kilogramų grikių kruopų.
„Bus praktiškai patikrintas gyvybiškai svarbios valstybės funkcijos – aprūpinimo maistu – vykdymo, koordinavimo ir valdymo procedūrų patikrinimas, Žemės ūkio ministerijos valstybės rezervo materialinių išteklių maisto produktų atsargų pateikimo procedūros, taip pat patikrinta sąveika su šioje grandinėje dalyvaujančiais ūkio subjektais“, – teigiame projekte.
Kaip BNS nurodė žemės ūkio ministro patarėjas Justas Jaskonis, dėl to Vyriausybė spręs posėdyje trečiadienį.
Labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“ prašymu maisto produktai būtų skirti pratybų dalyvių maitinimui Lazdijuose spalio 1–3 dienomis. Nepanaudotas maistas jo saugotojams turėtų būti grąžinamas iki spalio 7 dienos, o panaudotas – atkuriamas iki kitų metų kovo 1 dienos.
Lazdijų rajone vyks Šaulių sąjungos pratybos „Tvirtas dzūkas 2026“, kurių metu bus treniruojamasi saugoti svarbius savivaldybės objektus, palaikyti viešąją tvarką, įrengti transporto kontrolės postus ir vykdyti gynybines operacijas. Šauliai taip pat stebės, žvalgys, rinks informaciją, aptiks taikinius ir evakuos sužeistuosius.
Vyriausybė praėjusią savaitę pritarė, kad iš valstybės rezervo pratyboms būtų naudojamos valstybės rezervo civilinės saugos priemonės ir medicinos atsargos, tarp kurių – palapinės, sulankstomos lovos, generatoriai, patalynė, lempos, skubiosios medicinos pagalbos komandos priemonių ir medikamentų rinkiniai.
Kaip skelbė BNS, Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) Planavimo biuro vedėjas Aurimas Guščius praėjusią savaitę teigė, kad valstybės rezervas per šias pratybas bus aktyvuotas pirmą kartą.
„Vyčio skliautas 2026“ prasidėjo praėjusį penktadienį ir yra didžiausios kasmetinės tokios pratybos Lietuvoje, jos tęsis iki spalio 3 dienos.
Valstybės rezervas naudojamas ekstremaliųjų situacijų ar krizės metu, paskelbus mobilizaciją, įvedus nepaprastąją ar karo padėtį. Jį sudaro maistas, medicinos priemonės ir kiti materialiniai ištekliai bei lėšos.
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