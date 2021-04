Policijos departamentas ieško pastiprinimo: siūloma alga sukėlė milžinišką diskusijų audrą

Balandžio 13 dieną šalies policijos atstovai pasidalijo žinia apie tai, kad Policijos departamento Projektavimo ir plėtros skyrius ieško komandos pastiprinimo.

„Prisijungę prie jau esančio komandos branduolio turėsite unikalią galimybę prisidėti prie visuomenės saugumą stiprinančios sistemos sukūrimo! Nuotoliniam projektiniam darbui kviečiame prisijungti: IT vyriausiąjį specialistą (architektą, A2 lygio), IT vyriausiąjį specialistą (programuotoją, A2 lygio), IT vyriausiąjį specialistą (analitiką, A2 lygio), IT vyresnįjį specialistą (programuotoją, C lygio) ir IT vyresnįjį specialistą (analitiką, C lygio) Darbo užmokestis – nuo 697 iki 1266 eurai (plius priedai). Daugiau informacijos apie reikalavimus, funkcijas rasite Valstybės tarnybos portale: https://bit.ly/326StGh“, – rašoma socialiniame tinkle.

Prie feisbuke paskelbto įrašo netrukus užvirė arši diskusija – internautams itin užkliuvo asmenims, pretenduosiantiems užimti išvardytas pareigas, pasiūlytas mėnesinis atlyginimas.

„Suprantu, kad jums patiems gėda rašyti tokį skelbimą. Tik užjausti jus galima, nes joks IT žmogus net pusę etato nedirbtų už tokią „pašalpą“... Vadovybė tikrai ufonautai. Privalėtų gebėti apsiginti atlygio politiką pagal rinkos vidurkius – tada gal ką ir sudomintumėte. Gėda vadovams – ypač personalo“, – plūdo Nerijus. „Pagal tą „pašalpą“, tai, panašu, kad ieško „Maximos“ kasininkės“, – jam antrino Julius.

Pamatęs pastaruosius priekaištus Lietuvos policijos atstovų ginti stojo Edis, sakydamas, kad informacinių technologijų (IT) specialistui labiau rūpi, kiek laikinas šis projektas, o atlygį esą „kaip nors gal dar ir sutartume“, – akcentavo jis.

Į įsisiūbavusias komentarų audras netrukus sureagavo ir įrašo autoriai – Lietuvos policija. Pasak jų, siūlomos pozicijos galėtų būti papildomas darbas greta pagrindinio.

Tai yra visiškas Policijos vadovybės apsileidimas, sakykite, ką norite.

Tačiau toks atsakymas internautų nuo diskusijos nesustabdė. Kai kurių nuomone, užuot ieškojus penkių IT specialistų, geriau darbo vietą pasiūlyti, pavyzdžiui, dviem ir mokėti jiems didesnę algą.

„Valstybinė institucija nepasiūlys daugiau. Nėra apie ką derėtis. Tokių pačių pareigų atlyginimai rinkoje prasideda nuo du tris kartus didesnių, o architektai išvis keturis penkis kartus daugiau gauna, tai gal galite įsivaizduoti, kokios kompetencijos „specialistai“ kurs IT sprendimus? Tai yra visiškas Policijos vadovybės apsileidimas, sakykite, ką norite“, – įsitikinęs Nerijus.

„Primena mokytojo specialybę, kai dirbti reikia labai daug net ir po darbo valandų, o sumoka centus. Tiek mokyklos sargas, tiek mokytojas uždirba panašų atlyginimą, nors darbo krūviai skiriasi kardinaliai. Tikiuosi situacija valstybės tarnyboje greitu metu pasikeis ir IT darbai bus patrauklūs Lietuvos specialistams“, – vylėsi dar vieną kritikos strėlę į Lietuvos policijos pusę paleidęs Vytenis.

„Po metų bus antraštė: „Policijos duomenų bazė nutekinta programišių“. Ir tada nekaltinkite nieko kito tik save, nes už tokius atlygius galima samdyti tik nepatyrusius jaunuolius, kurie 100 proc. paliks spragas“, – liūdną netolimos ateities scenarijų spėjo Marius.

Tačiau tokie priešiški darbo pasiūlymams buvo ne visi internautai. Ne vienas jų pabrėžė, kad dažnas tautietis sako, kad dirbti „neapsimoka“, o paskui esą lieja ašaras, kai sulaukus pensijos gaunama itin menko dydžio pensija.