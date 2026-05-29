Policija prašys ministerijos kitų metų biudžete numatyti papildomus 168 mln. eurų

„Artimiausiu metu, čia yra dienų klausimas, Policijos departamentas kreipsis oficialiu raštu į Vidaus reikalų ministeriją, kaip į asignavimų valdytoją, su realiu poreikiu kitų metų biudžetui. Mūsų šiuo metu įvardijama suma yra papildomi 168 milijonai eurų“, – LRT radijui penktadienį sakė policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas.
Jis teigė suprantantis tokios sumos dydį, tačiau pabrėžė, jog dabartiniame kontekste tarnyba susiduria su didelėmis finansinėmis problemomis, todėl tenka apsiriboti „tik skylių lopymu, o ne vystymusi“.
Anot A. Paulausko, lyginant su bendruoju vidaus produktu, Lietuvos policija yra prasčiausiai finansuojama policija visoje ES.
„Mes esame pasienio valstybė, mes patiriame hibridines grėsmes, daugelį kitų iššūkių, todėl, mano nuomone, ši situacija nėra gera. Yra reikalinga gilesnė diskusija ir mes galime motyvuoti, kodėl kiekvienas papildomas euras šiandien policijai yra reikalingas“, – kalbėjo jis.
Lietuvos policija šiemet gaus per 364 mln. eurų, labai panašus biudžetas projektuojamas tiek 2027, tiek 2028 metais.
Dar praėjusiais metais svarstant biudžetą, pareigūnų profsąjungos teigė, jog jame gali trūkti mažiausiai 150 mln. eurų. Tuomet apie didesnio finansavimo poreikį taip pat užsiminė ir A. Paulauskas.
Dėl pareigūnų algų vėl aktyviau pradėta diskutuoti teisėsaugai su cigarečių kontrabanda susijusiame tyrime sulaikius 13 policininkų ir pasieniečių.
Praėjusią savaitę įvairiuose Lietuvos regionuose buvo sulaikyti 27 asmenys, siejami su dviejų nusikalstamų susivienijimų kontrabanda oro balionais. Pareigūnus teisėsauga sieja su grupuote, veikusia Vilniaus, Šalčininkų, Varėnos ir Druskininkų rajonų savivaldybėse.
Kalbėdamas apie šiuos įvykius, policijos generalinis komisaras pakartojo, jog reikalingas mechanizmas, leidžiantis rotuoti pareigūnus, išimant juos iš rizikingos aplinkos ir nukreipiant dirbti į kitus Lietuvos miestus.
„Apie tai vakar kalbėjausi su vidaus reikalų ministru ir manau, kad mes šią diskusiją kelsime aukščiau ir su mūsų socialiniais partneriais, su profesinėmis sąjungomis, su pačia pareigūnų bendruomene ir tikiu, kad anksčiau ar vėliau mes vis dėlto kažkokį tai tokį mechanizmą turėsime“, – tikino A. Paulauskas.
Pasak jo, taip pat reikalinga gerokai proaktyvesnė Policijos departamento Imuniteto valdybos veikla.
(be temos)