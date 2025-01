Po tarybos nario pasisakymų apie „iškrypusius vaikus“ – šaršalas

„Vieni apsimeta šuniukais, kiti stirniukais, treti briedukais“

Prieš kelias dienas R. Lekavičius socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalino Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos darbuotojos laišku, kuriame pateikiama informacija apie Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos atlikto tyrimo rezultatus. Laiške nurodoma, kad „translyčiai asmenys mokymosi aplinkoje susiduria su patyčiomis, fizinio ir psichologinio smurto apraiškomis, sąmoningu kreipimusi senuoju vardu ir / ar netinkamais įvardžiais“. Todėl pateikiamos rekomendacijos, kaip šias problemas reikėtų spręsti.

Rašte nurodoma, kad reikėtų apie translyčius asmenis suteikti informacijos švietimo srityje dirbantiems specialistams, įtraukiant šią temą į rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo programas bei rengti mokymus mokytojams. Taip pat rekomenduojama užtikrinti efektyvų patyčių prevencijos programų veikimą.

Minėtas raštas sukėlė nerimą su Lietuvos regionų partija rinkimuose dalyvavusiam R. Lekavičiui. Jis paprašė šį klausimą aptarti Šakių tarybos posėdyje. Politikui iš karto užkliuvo siūlymas mokykloms pagalvoti apie lyčiai neutralias uniformas. Tiesa, savo pasisakyme jis šia tema neapsiribojo.

„Neutrali uniforma. Bandėm mes su žmona diskutuoti namuose, aš nelabai suprantu, kaip ji turėtų būti neutrali – puse vyriškos, puse moteriškos. Ar čia eina kalba apie tuos translyčius, kurie šiandien dienai bando apsimest visokiais žvėriukais ir mes turime klasėse šiaudų pabarstyt ir siloso atvežt, kad turėtų ką pavalgyt“, – teigė tarybos narys, pabrėždamas, kad Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba turėtų užsiimti tokiais klausimais, kaip gyventojų prieiga prie patogaus susisiekimo, o ne „sveiku protu nesuprantamais dalykais“.

Ričardas Lekavičius. Stop kadras.

„Tie normalūs vaikai ir normaliai mąstantys žmonės nebeturės vietos per visokius iškrypimus, nes ten akivaizdūs iškrypimai. Mes visi viešoj erdvėj matom iki kur tie translyčiai šiandien jau nuėjo. Vieni apsimeta šuniukais, kiti stirniukais, treti briedukais. Yra žmonės apgauti, vieni yra moterys lesbietės, vyrai gėjai, na, juos gamta apgavo. Viskas su jais gerai. Bet dabar tai mes nueinam į absoliučius nukrypimus, ten kur jau apsimeta žvėriukais, savo kūną išdarko kaip tik nori. Pamatai nuotrauką ir nebesupranti – ten žmogus ar kažkas tai“, – kalbėjo tarybos narys.

Diskusija apie translyčius asmenis – nuo 44 minutės:

Po šių pastebėjimų atsakymą pateikė Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Darius Aštrauskas. Jis teigė, kad nei vienas žmogus nėra vertas patyčių.

„Kadangi tokių žmonių yra ir kiekvienas mūsų turi savo pareigas ir teises, mokykloje turime įvairias programas dėl patyčių ir visų kitų reikalų, tai šitos visos nuostatos galioja visiems žmonėms. To ką jūs paminėjote apie LGBT ir translyčius – tai čia yra truputuką skirtingi dalykai. Ir jei mokykloje yra toks žmogus, kuris jaučiasi translyčiu, mes taip pat jam turime garantuoti ugdymą ir visas kitas paslaugas kaip visiems kitiems Lietuvos Respublikos piliečiams“, – tikino jis.

Tie normalūs vaikai ir normaliai mąstantys žmonės nebeturės vietos per visokius iškrypimus, nes ten akivaizdūs iškrypimai.

Į diskusiją įsijungė ir su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga į Šakių tarybą patekusi narė. Ilona Šeflerienė teigė, kad rajono tarybos pareiga gerbti visus žmones.

„Tai yra visiškai apie nieką. Iš aš, Ričardai, linkiu, kad tavo artimoj aplinkoj niekada tai neatsitiktų. Aš dabar tau nuoširdžiai to linkiu. Nes tu ištisai provokuoji. Visiems protingiems žmonėms, aišku, kiek yra lyčių. O kad žmonės diskutuoja, kad jie nori saviraiškos, kad įvyksta visokių gyvenime situacijų, atsitinka visaip, tai mes neapsaugosim. Ir aš manau, kad savivaldybės tarybos pozicija yra apie pagarbą kiekvienam mokiniui, kiekvienoje mokykloje, kiekvienam žmogui, nesvarbu, kaip jam gyvenime atsitiko“, – teigė politikė.

Ši diskusija pašiurpino nemenką dalį politiškai aktyvių Šakių jaunuolių. Vienas jų socialiniame tinkle „Facebook“ tiesiogiai kreipėsi į R. Lekavičių ir atkreipė dėmesį, kad būtent tokie pasisakymai daro milžinišką žalą jaunajai kartai.

„Regionų partijos atstovas per paskutinį tarybos posėdį eilinį kartą pasėjo homofobijos sėklą, translyčius žmonės prilyginęs žvėreliams (...) naudodamas tokius išsireiškimus kaip „iškrypėliai“, skirstydamas jaunimą į normalius ir ne, ir tiesiogine to žodžio prasme skatindamas patyčias. Per tokius kaip tu žudosi mūsų jaunimas, per tokius kaip tu esame daugiausiai jaunų žmonių dėl savižudybių prarandanti tauta. Būdamas viešas žmogus turi atstovauti visas visuomenės grupes, o ne vieną iš jų, kuri net negali apsiginti, trypti lygioje vietoje...“ – rašė Mantas Aleksa.

GayLine.lt redakcija buvo informuota, kad net kelios jaunimo politinės organizacijos artimiausiu metu ketina kreiptis į Etikos komisiją dėl sausio 24 d. Šakių tarybos posėdžio metu nuskambėjusių R. Lekavičiaus pasisakymų.

Savo pozicijos nekeis

Portalas kauno.diena.lt susisiekė su R. Lekavičiumi ir pasiteiravo, kaip jis vertina kilusią pasipiktinimo bangą, ir, ar nežada atsiimti pasakytų žodžių.

„Kilo ne banga, o visa lavina, – situaciją įvertino R. Lekavičius. – Tikrai nenorėčiau atsiimti savo žodžių, nes aš neįžeidinėju žmonių, kuriuos apgavo gamta, o ši bendruomenė labai akivaizdžiai parodė, kiek ji turi tolerancijos kitaip galvojantiems ir kokias jie siunčia žinutes, paveiksliukus ir visa kita. Tiksliai pataikiau, kad visur turi būti normos ir mokykloje tai neturėtų būti propaguojama. Jei mes toleruojame žmones, kuriems gamta dalindama gyvybes kūnus sumaišė. Kai mes matome socialiniuose tinkluose transliuojamus vaizdus iš pasaulio, kai žmonės apsimetinėja šuniukais, kačiukais ir visais kitais, tai šiems dalykams vietos mokyklose nėra. Rinkėjų atžvilgiu neturiu teisės palaikyti tokių idėjų.“

„Šakių rajone tokių vaikų nėra, bet nereikia sudaryti sąlygų, kad dėl mados atsirastų noras ir galėtų apsimetinėti bei šokdinti visus kitus mokinius ir gadinti pamokas su savo įvaizdžiais, su savo protestu prieš sistemą ar norėdami save realizuoti. Nereikia mokyklos paversti cirku, – teigė politikas. – Jei atsiras tokių, kuriuos įžeidžiau, atsiprašysim, bet aš tokių nežinau. Mes matome, kas vyksta mūsų pagrindinėje sąjungininkėje, JAV, jei ten pasakė, kad yra dvi lytys, tai kodėl mes turime plaukti ne į tą pusę, kuri kuria tautą, valstybę ir t.t. “