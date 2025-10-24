Po incidento su Rusijos lėktuvais: jokios versijos atmesti negalime

„Ne, nepakitęs“, – LRT radijui penktadienį teigė Ignas Algirdas Dobrovolskas.
„Tiek NATO sąjungininkai, tiek Lietuvos tarnybos sureagavo tinkamai, niekaip kitaip ši situacija nesieskalavo“, – sakė jis.
Kaip rašė BNS, Rusijos karinių pajėgų orlaiviai SU-30 ir IL-78 ketvirtadienio vakarą apie 700 metrų įskrido į Lietuvos teritoriją ties Kybartais ir joje išbuvo apie 18 sekundžių.
Kariuomenės duomenimis, orlaiviai galimai vykdė kuro papildymo treniruotes.
„Galimai kuro užpylimo treniruotes vykdė tie orlaiviai, (...) bet ar iš tikrųjų tai buvo kuro užpylimo treniruotės, sunku pasakyti, nes žinome, apie kokią valstybę kalbame“, – kalbėjo I. A. Dobrovolskas.
Reaguojant į incidentą, į orą buvo pakelti du NATO oro policijos misiją atliekantys Ispanijos karinių oro pajėgų naikintuvai „Eurofighter Typhoon“, kurie nuskrido į pažeidimo vietą.
Incidentą pasmerkė Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda ir premjerė Inga Ruginienė, pažeidimą vadinę grubiu, o Rusiją – besielgiančią kaip teroristinė valstybė, nepaisančią tarptautinės teisės bei kaimyninių šalių saugumo.
Užsienio reikalų ministerija (URM) dėl incidento pareiškė griežtą protestą Rusijai, apie jį diplomatiniais kanalais informuoti NATO ir Europos Sąjungos partneriai, Šiaurės Atlanto Taryba.
„Lietuva visada pasisako už griežtesnes sankcijas Rusijai“, – teigė premjerės atstovas.
Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad dėl incidento laukiama tarnybų išvadų.
„Kol kas vertinimą atlikti, nesulaukus įvertinimo iš mūsų tarnybų ir Karinių oro pajėgų, yra anksti, bet svarbu pažymėti, kad reakcija mūsų sąjungininkų, mūsų oro gynybos sistemos suveikė greitai ir profesionaliai“, – LRT radijui sakė V. Vitkauskas.
Svarbiausia informacija, kuri mums dabar reikalinga – tarnybų įvertinimas.
NKVC vadovas pažymėjo, kad pažeidimą pastebėjo Karinės oro pajėgos.
„Fiksavimas buvo momentinis, dėl fiksavimo problemų nėra, mūsų tarnybos suveikė puikiai, bet didžiausias klausimas – kokia buvo intencija ir kokios priežastys“, – teigė V. Vitkauskas.
Anot jo, kol kas reakcijos iš Rusijos nėra sulaukta.
„Kol kas atsakymo nesulaukėme, svarbu, ką Rusijos pusė pasakys, bet svarbiausia informacija, kuri mums dabar reikalinga – tarnybų įvertinimas“, – kabėjo NKVC vadovas.
V. Vitkausko teigimu, kol kas sunku pasakyti, ar tai buvo suplanuota Maskvos provokacija.
„Kol kas būtų galbūt ankstoka tokį vertinimą daryti, aišku, turėtume žiūrėti plačiau į šitą incidentą, atsiminkime rugsėjo mėnesį, kai Estijos oro erdvė buvo pažeista ir tas pažeidimas buvo daug sudėtingesnis, ilgesnis laike ir labiau grėsmingas“, – sakė NKVC vadovas.
„Turime padaryti bendrą analizę, kaip veikia Rusijos oro pajėgos, koks ten yra profesionalumo lygis ir kokios intencijos, ar tai provokavimas, ar kažkas ten kito, kol kas su vertinimais anksti pasakyti, bet jokios versijos atmesti negalime“, – pridūrė jis.
Tai – vienas iš daugelio pastaruoju metu Rusijos sukeltų oro erdvės pažeidimų Europoje, kurstančių nuogąstavimus, kad Maskva išbando Vakarus „pilkojoje zonoje“ tarp karo ir taikos.
BNS skelbė, kad rugsėjį trys rusų naikintuvai MiG-31 pažeidė Estijos oro erdvę virš Suomijos įlankos, kur išbuvo 12 minučių. Dėl šių veiksmų Lietuva ir Latvija, remdamos Estiją, anksčiau pareiškė protestą Rusijai.
