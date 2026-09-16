Po dronų incidentų Valstybės gynimo taryba aptars oro gynybą, Seimo komitetai – saugumo aktualijas

Tarybos išvakarėse prezidento patarėjas Deividas Matulionis teigė, kad posėdis suplanuotas iš anksto ir nėra susijęs su pastarųjų dienų incidentais Lietuvos oro erdvėje.
Anot jo, svarbiausias aptariamas klausimas bus oro gynybos stiprinimo pažangos įvertinimas ir tai, kas jau padaryta, ar jau turima pakankamai resursų.
Kito prezidento patarėjo Rido Jasiulionio teigimu, taip pat bus aptariama bendra saugumo situacija, krašto apsaugos biudžeto vykdymas, įvertinta pėstininkų kovos mašinų, šarvuočių įsigijimų eiga.
Saugumo ir geopolitinę situaciją Seime aptars ir Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos (NSGK) bei Užsienio reikalų komitetai.
NSGK pirmininkas socialdemokratas Rimantas Sinkevičius posėdžio išvakarėse BNS sakė, kad pirmiausia norima aptarti oro erdvės saugumą.
Per uždarą posėdį taip pat bus kalbama apie rugpjūčio pabaigoje vykusį JAV Centrinės žvalgybos agentūros (CŽA) direktoriaus Johno Ratcliffe'o (Džono Ratklifo) vizitą į Maskvą.
Užsienio žiniasklaidos teigimu, J. Ratcliffe'as, lankydamasis Maskvoje, įspėjo Rusijos pareigūnus, kad jie neaštrintų konflikto su JAV sąjungininkais NATO, be kita ko, su Estija, Latvija ir Lietuva.
BNS rašė, kad antradienio naktį Lietuvoje dislokuoti NATO naikintuvai Kaišiadorių rajone numušė iš Baltarusijos atskridusį neaiškios kilmės ir maršruto droną. Nustatyta, kad jis turėjo sprogmenų, Lietuvos išminuotojai jį neutralizavo.
Tęsiantis Rusijos invazijai į Ukrainą, Lietuvoje per pastaruosius mėnesius buvo skelbiami pranešimai apie galimą oro pavojų, tačiau dronas virš šalies dangaus numuštas pirmą kartą. Anksčiau tai padaryta Latvijoje ir Estijoje.
Pastarąjį kartą daliai pietryčių Lietuvos gyventojų apie galimą oro pavojų pranešta praėjusį sekmadienį, bet vėliau nustatyta, jog tai įvyko radarams fiksavus paukščių būrį.
Anksčiau tą pačią dieną tarnybos ties Varėna taip pat fiksavo šalies teritoriją kirtusį ir į Rusijos Kaliningrado sritį patekusį objektą, galimai atskridusį iš Baltarusijos. Dėl šio įskridimo oro pavojus Lietuvoje nebuvo paskelbtas, argumentuojant duomenų trūkumu.
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