Pirmoji diena be „gpaso“ vieniems pirkėjams buvo įprasta, kiti baiminosi užplūsiančių antivakserių

Vilnietis humoristas Juozas Zavaliauskas sako, kol galimybių paso reikalaudavo, į parduotuvę eiti būdavo ramiau. „Dabar tyčia užėjau pasižiūrėti, koks čia vaizdelis, jeigu labai daug liaudies bus, kadangi dabar visi ištroškę, ateina tie antivakseriai susirinks aišku. Tai pažiūrėsiu, kiek žmonių, pasikeisiu pinigėlių ir grįžtu atgal, jeigu daug“, – sakė vilnietis.

Žmonių antplūdžio nėra

„Kažkaip nėra labai daug, tikėjau, kad bus labai daug žmonių, bet atrodo, kad labai normaliai. Galima ir užeiti“, – situaciją prekybos centre žurnalistams komentavo J. Zavaliauskas.

Šeštadienio dieną eilių nebuvo. Prie didžiųjų prekybos centrų eilių neturėtų būti, nes ribojimas patekimas ne į juos, o į atskiras jų parduotuves. „Prie kiekvienos parduotuvės yra informaciniai lipdukai, kuriuose pateikiama informacija, kiek joje vienu metu gali būti žmonių. Ir tai yra apskaičiuota pagal tos konkrečios parduotuvės plotą. Kontrole, jeigu tokios prireiktų, užsiima pačios parduotuvės“, – teigė „Akropolis group“ rinkodaros departamento vadovas Dominykas Mertinas.

Parduotuvės, tokios kaip „Maxima“, „Rimi“, „Norfa“ srautą reguliuoja skaičiuodami krepšelius ir vežimėlius.

Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:

Kai kurie dar nežino, kad Lietuvoje galimybių paso nebereikia ir nori jį parodyti prie durų stovintiems žurnalistams. O apie pokyčius žinantys sako tą patį. „Vienodai, kai turi pasą, tai ką, patikrina ir patikrina“, – teigė vyras.

„Aš jį turėjau seniai ir dabar jau atsisakau, nejaučiu kažkokio skirtumo“, – kalbėjo senjorė.

„Kas turi, tai tikrai netrukdė parodyti tą galimybių pasą. Jokių problemų“, – sakė kita pašnekovė.

Kiek prekybininkams kainavo galimybių pasas?

Prekybininkai skaičiuoja, kad dėl galimybių paso buvo netekę maždaug ketvirtadalio lankytojų.

„30 proc. žmonių linkę viskam prieštarauti, tai va tie 30 proc. ir neturėjo galimybių paso“, – teigė prekybos centre sutiktas vyras.

Be to, „Akropoliams“ galimybių pasas kainavo apie 70 tūkst. eurų per mėnesį. Didžiąją dalį sudarė atlyginimai apsaugos darbuotojams, kurie tikrino galimybių pasus. O nuskaitymo technika kainavo dar apie 30 tūkst.

Galimybių pasas – ne panaikintas, o sustabdytas

Sprendimą galimybių pasą sustabdyti Vyriausybė priėmė prieš kelias dienas. Bet esminis žodis – sustabdyti, o ne visiškai atsisakyti. „Kokiam laikotarpiui, jeigu klaustumėte, pasakyti tikrai negaliu. Džiaugčiausi, jeigu visam laikui, bet priklausys nuo to, kaip toliau klostysis epidemiologinė situacija“, – teigė premjerė Ingrida Šimonytė.

„Iš techninės pusės, jeigu bus grąžinta, galėsime grįžti, parodėme jau, kad mokame su tuo dirbti ir tikimės, kad nereiks“, – sakė D. Mertinas.