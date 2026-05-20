 Perspėjo: saugumo situacija aštrėja

Perspėjo: saugumo situacija aštrėja

2026-05-20 14:01
BNS inf.

Pastaruoju metu į Baltijos šalių oro erdvę įskrendant dronams Valstybės saugumo departamento (VSD) direktorius Remigijus Bridikis tikina, jog saugumo situacija Lietuvoje aštrėja.

Remigijus Bridikis
Remigijus Bridikis / P. Peleckio / BNS nuotr.

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Žvalgybos vado teigimu, matoma tendencija, jog saugumo situacija gali eskaluotis dar labiau, o tam privalu būti pasiruošus.

„Saugumo situacija aštrėja (...), karas vyksta šalia mūsų, jis vyksta net ir pas mus, jei kalbam apie informacines operacijas, sabotažo situacijas, pasikėsinimus į gyvybę“, – žurnalistams trečiadienį teigė R. Bridikis.

Taip jis kalbėjo prieš Vyriausybėje vyksiantį Nacionalinio saugumo komisijos posėdį. Į jį pareigūnai renkasi dalyje Lietuvos dėl užfiksuoto drono trečiadienį paskelbus oro pavojų.

Pastarasis sieną kirto apie 9.40 val., o apie 11 val. objekto stebėjimas radarais nutrūko ties Merkine. Kol kas neaišku, kur tiksliai bepilotis orlaivis yra. Anot kariuomenės, apie droną Vilnių informavo Minskas, jis į Lietuvą įskrido iš Latvijos.

Su panašiais incidentais susiduria ir Latvija bei Estija. Baltijos šalių ir kiti NATO pareigūnai teigia, kad ukrainietiški dronai į regiono valstybes patenka po to, kai Rusija juos nukreipia nuo kurso elektroninės kovos priemonėmis.

Tuo metu antradienį Rusijos užsienio žvalgybos tarnyba pareiškė, kad Ukraina esą ruošia smūgius Rusijai iš Baltijos šalių teritorijos ir Ukrainos kariai jau dislokuoti Latvijoje.

VSD direktoriaus teigimu, Rusijos informacinės atakos bei spaudimas agresyvės, bus pritaikytas įvairioms situacijoms.

„Jiems reikia įtampos mūsų galvose, mūsų sprendimų priėmimo procesuose. Tai jie pasinaudojo galimybe mus. (...) Šią akimirką aš manau, kad tai tikrai yra labiau orientuota į informacinę ataką“, – kalbėjo R. Bridikis.

Šiame straipsnyje:
Remigijus Bridikis
saugumo situacija
Valstybės saugumo departamentas

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Komentarai

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Komentarai

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NATO blokas
Situacija aštrėja kai RFederastai 2014 metais okupavo Ukrainą. Tiksliau Gruziją tiksliau Čečėniją...
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cha cha cha... perspėja matot.post faktum.dauguma komentatorių perspėja jau ne pirmus metus.kad visų pirma neprisileisti jokiu pretekstu rusijos ir baltarusijos piliečių.nes anie bus penktoji kolona.o ką darė DEBILAI ir TĖVYNĖS IŠDAVIKAI iš vsd-tik skatino atvykti į Lietuvą vis naujus rusus ir baltarusius.dabar DEBILAI lieja krokodilo ašaras.vien nausėdos valdymo meu į Lietuvą buvo prileista 220 TŪKSTANČIŲ kolonistų.daugiausiai rusų ir baltarusių.
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ALGIRDAS
MATOMAI Lietuvos valdžia , slapta nuo žmonių , leido Ukrainiečiams be jokio sutikimo, leisti dronus per LIETUVOS TERITORIJĄ , kitaip po kiekvieno drono turi būti nota , o dabar -ŠPYGA IR NETAUKUOTA . tai neatitinka jokiems tarptautiniams aktams . PREZIDENTE , KUR TU ESI .
8
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