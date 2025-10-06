Pavojingiausi manevrai šalia vilkiko: ką turi žinoti vairuotojai ir pėstieji

Kokiomis taisyklėmis vadovautis, kad kelyje visada būtume saugūs ir kurie manevrai šalia vilkiko pavojingiausi tiek automobilių vairuotojams, tiek pėstiesiems, aiškino logistikos bendrovės „Girteka“ transporto veiklos padalinio mokymų veiklos vystymo vadovas Žilvinas Perednis.
– Nusprendėte lengvųjų automobilių vairuotojus supažindinti su vilkikų specifika. Kodėl?
– Kadangi valdome daugiau nei 6 tūkst. vilkikų parką, juos vairuoja daugiau nei 10 tūkst. vairuotojų, tai ir kilo idėja. Norime prisidėti prie eismo saugumo, saugoti vaikus, visus žmones ir tuo pačiu prisidėti prie eismo saugumo.
– Kas nustebino socialinio eksperimento metu? Kaip reagavo žmogus, kuris sėdėjęs tik už lengvosios vairo, čia pakliuvęs į šitą kabiną?
– Įvairiai, bet turbūt dažniausiai reakcija būdavo: „Negalėjau patikėti, kiek sunkvežimis turi aklųjų zonų aplink save.“
– O kiek jis turi aklųjų zonų? Ar ne veltui žmonės kartais bijo važiuoti šonu šalia tokios transporto priemonės?
– Sudėtinga būtų viską suskaičiuoti, bet pagrindinės – sunkvežimio priekyje ir gale. Taip pat šonuose, kairėje ir dešinėje. Taip pat manau, „sėkmingai“ prisideda veidrodžiai prie to. Ypač dideli.
– Kodėl veidrodžiai? Atrodo, kad veidrodžiai yra priemonė, skirta palengvinti vairuotojų gyvenimą.
– Jeigu stebi, kas už tavęs, bet jeigu privažiuoji prie žiedo ar kitos sankryžos, tie veidrodžiai kartais užstoja eismo dalyvius – dviratininkus, pėsčiuosius, netgi lengvuosius automobilius.
– Papasakokite, kuriose vilkiko vietose eisme geriau neatsidurti arba kur geriau nesilaikyti važiuojant ilgesnį laiką?
– Pavojingiausia turbūt visur aplink kabiną. Tai priekyje, jei yra sankryža, kamštis ar pėsčiųjų perėja. Taip pat kairė, dešinė pusė ir galas.
– Tai skamba kaip visas automobilis?
– Sąstatas yra 16,5 metro. Yra vietos, kur veidrodžiai nelabai gerai perdengia vienas kitą. Kartais būna netinkamai sureguliuoti ar nešvarūs, ypač lyjant lietui ar sningant. Siūlyčiau ypač lengvųjų automobilių vairuotojams ir motociklistams, kurie važiuoja šalia tokiu greičiu, vengti vietų prie kabinos. Geriau važiuoti priekyje arba atsilikus.
– Ta prasme, neapsistoti šone ilgesniam laikui, nes galite būti aklojoje zonoje?
– Taip, nes vairuotojas turi kontroliuoti visą aplinką, ne tik kur jūs randatės. Sąstatas yra maždaug keturis kartus ilgesnis už lengvąją mašiną, stabdymo kelias kelis kartus ilgesnis. Įsivaizduokite, kokį plotą turi kontroliuoti vairuotojas.
– Kokias klaidas dažniausiai daro lengvųjų vairuotojai, dalyvaudami eisme su vilkikais? Esate užsiminęs, kad kamštyje judant geriau mažam automobiliukui staigiai neužlysti, nes vairuotojas gali nepamatyti, kad jis atsidūrė priekyje.
– Klaidos – akloji zona. Lengvųjų automobilių vairuotojai mato sunkvežimį, tai įsivaizduoja, kad ir sunkvežimio vairuotojas jį mato. Geriausias patarimas – ieškoti kontakto, ar tiesioginio, ar per veidrodį. Tai padeda išvengti problemų: matau tave, tu matai mane, ir numatome vienas kito veiksmus.
– O dviratininkams ir pėstiesiems? Pasijustų vilkiko vairuotojui susidūrimas su pėsčiuoju ar dviratininku, ar jis to net nesuprastų?
– Turbūt 9 iš 10 atvejų net nesuprastų. Sunkiasvorė transporto priemonė, jei pakrauta – sveria apie 40 tonų. Ne kliūtis jam nei dviratininkas, nei pėsčiasis.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
– Tai šioms grupėms reiktų imtis dar didesnių saugumo priemonių nei automobilio vairuotojams?
– Taip, dažniausia miesto zonoje, ten, kur sustoja, parkuojasi sunkvežimis. Kadangi posūkio spindulys daug didesnis nei lengvojo automobilio, ypač svarbu būti atsargiems. Sukimo manevras su tokiu automobiliu šalia pėsčiųjų, yra itin pavojingas pėstiesiems, jei jie nebus apdairūs. Svarbu būti atsargiems būtent pėstiesiems ir dviratininkams, kurie laukia šviesoforo žalio signalo, stovint šalia. Ypač, jei vilkikas daro posūkį į kairę ar dešinę, tada reiktų ypač pasisaugoti. Visą laiką mokome savo vairuotojus geriau praleisti pėsčiuosius – bus saugiau, nors jie turi pirmenybę.
– Technologijos tobulėja, tad vairuotojams vairuoti vilkiką tampa saugiau ir patogiau? Kokių saugumo sistemų jie turi?
– Vilkikuose integruojamos papildomos saugos sistemos: automatinė stabdymo sistema, aklosios zonos sekimo sistema.
– Kaip jos veikia?
– Aklosios zonos matymo sistema – integruotos kameros, matome visą situaciją monitoriuje, arba yra radaras – mirksi ir signalizuoja lemputės.
