 Pasienyje su Baltarusija apgręžta 15 neteisėtų migrantų

Pasienyje su Baltarusija apgręžta 15 neteisėtų migrantų

2026-09-16 09:36
BNS inf.

Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 15 neteisėtų migrantų, trečiadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba.

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<span>Pasienyje su Baltarusija apgręžta 15 neteisėtų migrantų</span>
Pasienyje su Baltarusija apgręžta 15 neteisėtų migrantų / Asociatyvi S. Lisausko / BNS nuotr.

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Latvijos pasieniečiai antradienį apgręžė 29 migrantus, o Lenkijos pasienyje pirmadienį registruotas vienas bandymas neteisėtai kirsti sieną.

Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1,5 tūkst. neteisėtų migrantų. Pernai daugiau kaip 1,6 tūkst. kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos, užpernai šis skaičius siekė 1002.

Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti 26 tūkst. užsieniečių.

Migrantų antplūdis į rytines ES nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.

Šiame straipsnyje:
neteisėti migrantai
VSAT
pasienis
baltarusija
Lietuva

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