Pareigūnai ruošiasi jungtis prie kultūrininkų

Plačiau apie susidariusią situaciją pasakojo Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė Loreta Soščekienė.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
– Girdėjote vidaus reikalų ministro žodžius – kaip į juos reaguojate?
– Iš tikrųjų, šiek tiek nustebino toks linksmas vidaus reikalų ministro tonas, kalbant apie išeinančius pareigūnus. Manau, kad neturėtume juokauti tokiais dalykais. Vidaus reikalų ministerija vasarą sukėlė labai didelius pareigūnų lūkesčius, pristatydama vieną iš įstatymo projektų, reglamentuojančių pareigūnų tarnybą. Išėjimas iš tarnybos buvo sustojęs, išėjo vienas kitas pareigūnas, bet visi laukė ir galvojo, kas bus toliau, ar pavyks gyventi geriau.
Dabar matome, kad tik dalis pareigūnų – apie 30 procentų – gyvens šiek tiek geriau. Kalbu apie tuos, kurie turi teisę išeiti į valstybinę pensiją. Jiems numatyta 300 eurų kompensacija. Kitiems darbo užmokestis, ko gero, kils keliais eurais. Tai reiškia, kad 60–70 procentų pareigūnų jokio pagerėjimo nepajus.
Jeigu kalbame apie kitus metus, tegul ministras atsako, kiek dar metai iš metų turėsime pažadų statutinėms įstaigoms: „Dar pakentėkite, gyvensite geriau.“ Šiemet vieni prioritetai, kitąmet – kiti. Ministras sako, kad dabar pagrindinis prioritetas yra gynyba, bet ar vasarą to prioriteto nebuvo? Buvo tas pats – gynyba. Tik nereikėtų pamiršti ir vidaus saugumo.
– Jūs atstovaujate daugeliui tarnybų ir pareigūnų. Ar bandėte skaičiuoti, kam labiausiai trūksta pinigų, kas labiausiai kenčia dėl neištesėtų pažadų?
– Pinigų trūksta visoms statutinėms tarnyboms, nes su esamu finansavimu kelti darbo užmokestį praktiškai neįmanoma. Kalbant apie specifiką, reikia žiūrėti, kokioje grandyje tarnauja pareigūnas. Jeigu kalbame apie ugniagesius, tai, pavyzdžiui, pradedančio ugniagesio pareigūno atlyginimas į rankas, net ir dirbant tam tikrą valandų skaičių naktimis, siekia tik apie 900 eurų. Jaunas žmogus, kuris turi atitikti sveikatos reikalavimus, išlaikyti fizinius testus. Ateina į tarnybą, o negauna net tūkstančio. Todėl, manau, skaudžiausia situacija yra vidurinės ir žemesnės grandies pareigūnams.
– Bet neplanuojate nuleisti rankų ir sakote, kad bus protestas. Gal jau įsivaizduojate, kaip jis atrodys?
– Esame aptarę su kolegomis kelis variantus. Viena iš galimybių – prisidėti prie kultūrininkų protesto. Yra ir kitų idėjų, bet kol kas apie jas nekalbėsiu. Manau, kad netrukus viską paskelbsime.
– Ar pavyks būti tokiais garsiais kaip kultūrininkai?
– Juokauju, kad turime ugniagesių sirenas, turime policininkų sirenas – paprašysime, gal pasinaudosime. Kodėl gi ne?
– Kiek pareigūnų galime netekti? Juk kalbama, kad pareigūnai paprašys parodyti, pro kurias duris išeiti.
– Galimybę išeiti į pensiją turi beveik 6 tūkstančiai pareigūnų. Tai tikrai nemaža dalis. Kalbu apie visas tarnybas kartu. Jei šie pareigūnai išeitų į pensiją, valstybė turėtų sumokėti maždaug 45 tūkstančius eurų.
– Bet ką reikštų valstybei likti be tiek pareigūnų, ypač tokiu įtemptu metu?
– Valstybei tikrai vertėtų apie tai pagalvoti, ką reikštų, jei išeitų dalis policijos pareigūnų, pasieniečių, ugniagesių ar muitininkų? Sistema didžiulė, o nauji pareigūnai neateina, nes jauniems žmonėms atlyginimas – vos tūkstantis eurų į rankas arba mažiau – nepatrauklus. Ir jokiais reklaminiais filmukais ar kvietimais to nepakeisime – negalime konkuruoti su privačiu sektoriumi. Tada turėsime, ką turėsime: galbūt policija į skubų iškvietimą, kuriame reikia reaguoti per kelias minutes, atvyks po dviejų valandų.
