Pabradėje prasidės pirmosios Vokietijos brigados pratybos „Laisvės skydas“

„Pratybos „Freedom Shield 26-I“ demonstruoja, kad mes, sausumos pajėgų kariai, esame įvaldę savo amatą, o Vokietijos brigados Lietuvoje „Panzerbrigade 45 Litauen“ kariai ir karės vykdys savo užduotį – nedvejojant ginti laisvę“, – kariuomenės pranešime cituojamas Vokietijos brigados vadas Christophas Huberis.
Teigiama, kad vadovaujant brigados štabui, bus apmokomas 203-iasis tankų batalionas iš Augustdorfo bei pastiprintas 122-ojo šarvuotojo pėstininkų bataliono iš Oberviechtacho, kartu dalyvaujant ir daugianacionalinei kovinei grupei iš Ruklos. Pratybose dalyvaus kariai ir iš kitų Vokietijos ginkluotojų pajėgų padalinių bei Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų. Pratybų metu jungtinės pajėgos treniruosis užduočių vykdymui reikalingus įgūdžius.
Pasak kariuomenės, iš viso pratybų metu Pabradėje bus sutelkta 2900 karių ir apie 800 transporto priemonių iš septynių NATO valstybių. Pratybose kariai pasitelks dronus, minosvaidžius, artileriją, kovinius sraigtasparnius, tankus bei šarbuotas pėstininkų kovos mašinas (PKM).
„Laisvės skydo“ pratybos apjungia skirtingus karių rengimo etapus – perdislokavimą, taktinį ir kovinį šaudymą – į vientisą rengimo procesą.
Pažymima, kad abu batalionai iš Augustdorfo ir Oberviechtacho, kurie kitais metais bus pilnai perdislokuoti į Lietuvą, keltais ir traukiniais į Baltijos šalis atgabeno savo kovinius tankus „Leopard“ bei šarvuotąsias pėstininkų kovos mašinas „Puma“.
Be to, pratybose taip pat bus naudojama AGDUS sistema, skirta kovinių veiksmų simuliacijai. Vėliau pratybos pereis į taktinių veiksmų etapą, kurio metu jungtinės pajėgos, sudarydamos sustiprintus bataliono dydžio vienetus, vykdys kovinį šaudymą.
ELTA primena, kad Berlynas 2022 metų vasarą įsipareigojo Lietuvoje dislokuoti brigados dydžio karinį vienetą. Iš viso į Lietuvą ketinama perkelti apie 5 tūkst. Vokietijos brigados karių ir civilių. Dalis jų atvyks su savo šeimomis.
Planuota, kad iki 2026 metų į Lietuvą bus perkelta didžioji brigados dalis. Vokietijos gynybos ministro Boriso Pistoriuso teigimu, pilną operacinį pajėgumą brigada įgis 2027 metais.
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