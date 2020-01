Orai: žiemos taip ir nematyti – plūstels rudeniški lietūs

Šiandien diena leis pasimėgauti kiek ramesniais orais, vietomis bent trumpam pasirodys pragiedruliai. Truputį palynoti gali tik kai kur. Vyraus vidutinio stiprumo vakarų, pietvakarių krypties vėjas. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje oras šils iki 4, Kaune iki 5 laipsnių. Klaipėdoje bus apie 6 laipsnius šilumos.

Penktadienis bus niūrus ir lietingas. Lietus merks ir naktį, ir dieną, vietomis lis gana gausiai, kai kur šiauriniuose šalies rajonuose gali įsimaišyti ir šlapių snaigių. Nakties valandomis vyraus teigiama 1–5 laipsnių temperatūra. Dieną pūs nestiprus pietinių krypčių vėjas, bus ganėtinai šilta. Vilniuje oras šils iki 5, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje iki 6 laipsnių. Klaipėdoje termometrai fiksuos 7 laipsnius šilumos.

Šeštadienio naktį ir rytą dar daugelyje vietovių lynos. Naktį temperatūra sieks 2–5 laipsnius šilumos. Vietomis galimas rūkas. Dienos metu lietus išseks, pūs juntamesnis ir žvarbesnis šiaurės, šiaurės vakarų krypties vėjas. Pirmoje dienos pusėje temperatūra bus gan panaši į penktadienio, tačiau popietinėmis valandomis šiek tiek atvės. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bus apie 4 laipsnius šilumos. Šiauliuose ir Panevėžyje vyraus 3 laipsnių šiluma.

Sekmadienio naktį be žymesnių kritulių, temperatūra sieks 1–5 laipsnius šilumos, kai kur gali būti apie nulį. Pajūryje įsismarkaus pietvakarių krypties vėjas, gūsiai sustiprės iki 15–19 metrų per sekundę. Pirmoje dienos pusėje pajūrį, šiaurės vakarinius šalies rajonus pasieks lietaus debesys, kurie palaipsniui keliaus per visą šalį. Popietinėmis valandomis šiaurės rytiniuose, kai kur rytiniuose šalies rajonuose galima ir šlapdriba. Pūs smarkokas pietvakarių krypties vėjas, gūsiai sieks 12–16 metrų per sekundę. Vilniuje oras šils iki 3, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje iki 4 laipsnių. Klaipėdoje bus apie 6 laipsnius šilumos.

Remiantis www.gismeteo.lt orų prognozėmis, pirmadienį išsilaikys panaši šiluma, vyraus nepastovus debesuotumas, vietomis pragiedruliai bus didesni, tačiau trumpo lietaus sulauks daugelis šalies vietovių. Per kitas paras kritulių bus mažiau, danguje daugės pragiedrulių. Naktimis spustels nedidelis šaltukas, o dienomis išsilaikys teigiama temperatūra.