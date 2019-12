Orai: žiema taip ir nepakvips – plūstels šiluma

Deja, bet artimiausiu metu niekas nesikeis. Priešingai, šią savaitę sulauksime neįprastai šiltų orų. Po itin vėjuoto pirmadienio temperatūra kasdien kils aukščiau ir trečiadienis bus šilčiausia šios savaitės diena. Antroje savaitės pusėje šiluma kiek sumažės, tačiau šalyje ir toliau laikysis gruodžiui nebūdinga aukšta temperatūra, kuri labiau primins rudenį.

Šiandien rytą šalį talžantis tūžmingas vakarų, pietvakarių vėjas dienai bėgant palaipsniui rims. Pirmoje dienos pusėje smarkiausi gūsiai vyraus pajūryje, apie 20–22 metrus per sekundę, šiauriniuose ir šiaurės rytiniuose šalies rajonuose, apie 17–19 metrų per sekundę, čia ir debesų bus daugiau, protarpiais palis. Likusioje šalies dalyje vyraus nepastovus debesuotumas, tad spės ir saulė pasirodyti, vėjo gūsiai bus silpnesni, apie 13–17 metrų per sekundę. Vilniuje ir Šiauliuose dieną oras sušils iki 5, Kaune ir Panevėžyje iki 6 laipsnių. Klaipėdoje termometrai fiksuos 7 laipsnius šilumos.

Antradienį šalyje žiema ir toliau nepakvips. Nakties valandomis bus pragiedrulių, o kritulių didesnė tikimybė numatoma šiaurinėse šalies vietovėse. Suboluos rūkas. Pietų, pietvakarių krypties vėjas bus gerokai ramesnis. Temperatūra svyruos tarp 0–5 laipsnių šilumos, šilčiausia bus prie jūros. Dienos metu dangumi plauks debesys, truputį palis tik vietomis, vyraus gan šilti orai. Vilniuje ir Kaune bus apie 6, Klaipėdoje apie 7 laipsnius šilumos. Šiauliuose ir Panevėžyje vyraus 5 laipsnių šiluma.

Trečiadienį temperatūra šoktels dar aukščiau ir kai kur gali pasiekti net 9–10 laipsnių padalą. Tai bus šilčiausia šios savaitės diena ir labai neįprasta šiluma gruodžiui. Žymesnių kritulių nenumatoma, vyraus pragiedruliai. Pūs juntamesnis pietų, pietvakarių krypties vėjas. Nakties metu vyraus 2–5 laipsnių šiluma, keliuose matomumą mažins rūkas. Dieną Vilniuje ir Šiauliuose termometrai fiksuos 6, Kaune ir Panevėžyje 7 laipsnius šilumos. Klaipėdoje oras sušilti gali iki 9 laipsnių.

Ketvirtadienį išsilaikys sausesni orai, šiluma truputį sumažės. Numatomas ramesnis pietvakarių, vakarų krypties vėjas. Nakties valandomis temperatūra sieks 1–5 laipsnius šilumos. Dienos metu numatomas nepastovus debesuotumas. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus apie 4–5 laipsnius šilumos. Kaune ir Klaipėdoje oras šils iki 6 laipsnių. Vakarėjant temperatūra sparčiai kris.

Penktadienio naktį jau bus žvarbiau, temperatūra svyruos nuo –1 laipsnio šalčio iki 3 laipsnių šilumos. Dieną danguje supsis didesnės debesų gretos, kai kur truputį lynos. Pūs vidutinio stiprumo pietryčių krypties vėjas. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje vyraus 4, Kaune 5 laipsnių šiluma. Klaipėdoje bus apie 6 laipsnius šilumos.

Remiantis www.gismeteo.lt orų prognozėmis, net ir savaitgalį žiemos dar nematyti. Temperatūra bus truputį aukštesnė nei penktadienį, debesys atneš lietaus. Žvelgiant į dabartinius duomenis, gan šiltos ir šlapios gali būti tiek Kūčios, tiek Kalėdos.