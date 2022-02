Orai: vėjuotas ir šlapias dienas keis permainos

Šiandien šalyje numatomi lietingi orai. Pūs smarkokas pietvakarių krypties vėjas. Gūsiai sieks 15–20, šalies vakaruose 20–25 metrus per sekundę. Vakare pajūryje vėjas įsismarkaus iki 27 metrų per sekundę. Vilniuje oras šils iki 6, Kaune ir Panevėžyje iki 7 laipsnių. Šiauliuose ir Klaipėdoje bus apie 5 laipsnius šilumos.

Antradienį išsilaikys vėjuoti orai, daug kur numatomi krituliai. Naktį vėjo gūsiai sieks 15–20 metrų per sekundę, o pajūryje įsismarkaus iki 28 metrų per sekundę. Didesnė kritulių tikimybė vyraus šiaurės vakarinėse šalies vietovėse, tačiau lietus ir šlapdriba palaipsniui išplis ir po kitus šalies kampelius. Temperatūra svyruos nuo 1 laipsnio šalčio iki 2 laipsnių šilumos. Dienos metu Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje bus apie 3 laipsnius šilumos. Šiauliuose oras šils iki 1, Klaipėdoje iki 2 laipsnių. Vakarų vėjas stiprės iki 15–20 metrų per sekundę.

Trečiadienį numatomi sausesni, bet šaltesni orai. Pūs nesmarkus, permainingos krypties vėjas. Naktį vietomis pasnigs, temperatūra svyruos tarp 0–5 laipsnių šalčio. Vietomis bus slidu. Dienos metu Vilniuje ir Panevėžyje oras šils iki 2, Kaune ir Klaipėdoje iki 3 laipsnių. Šiauliuose bus apie 1 laipsnį šilumos.

Ketvirtadienį be žymesnių kritulių, bus daugiau pragiedrulių. Pūs apysmarkis pietų, pietvakarių vėjas. Naktį atšals iki 1–7 laipsnių, formuosis plikledis. Dieną Vilniuje ir Panevėžyje oras šils iki 5, Kaune iki 6 laipsnių. Šiauliuose bus apie 4, Klaipėdoje apie 3 laipsnius šilumos.

Penktadienį vyraus nepastovus debesuotumas, daug kur pasirodys mišrūs krituliai. Pūs gūsingas pietų, pietvakarių krypties vėjas. Naktį temperatūra svyruos nuo 1 laipsnio šalčio iki 3 laipsnių šilumos. Dienos metu Vilniuje oras šils iki 3, Klaipėdoje iki 4 laipsnių. Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje bus apie 5 laipsnius šilumos.

Remiantis www.gismeteo.lt orų prognozėmis, savaitgalio naktimis vėl pasikandžios šaltukas, o dienomis vyraus teigiama temperatūra. Protarpiais dar sulauksime kritulių, tačiau vis dažniau dangus bus mažai debesuotas.