Orai: po niūresnių dienų sulauksime vasariškos šilumos

Šiandien šalyje vyraus nepastovus debesuotumas, daug kur prapliups trumpas lietus, vietomis galima perkūnija. Mažiausia kritulių tikimybė numatoma šiaurės vakariniuose šalies rajonuose, pajūryje. Pūs vidutinio stiprumo rytinių krypčių vėjas. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje oras šils iki 18 laipsnių. Šiauliuose ir Panevėžyje bus apie 19 laipsnių šilumos.

Penktadienį numatomi šiltesni ir saulėtesni orai. Nakties valandomis vietomis nusidrieks rūkas, temperatūra svyruos tarp 6–12 laipsnių šilumos. Dienos metu numatomas juntamesnis pietryčių krypties vėjas. Gūsiai sieks 11–15 metrų per sekundę. Dangus bus mažai debesuotas, maloniai šildys saulė. Vilniuje ir Klaipėdoje bus apie 21, Šiauliuose apie 22 laipsnius šilumos. Kaune ir Panevėžyje oras šils iki 23 laipsnių. Visgi, po pietų debesuotumas sparčiai augs, ypač vakariniuose, pietvakariniuose šalies rajonuose. Čia vakare pirmiausiai atkeliaus lietus.

Šeštadienio naktį kritulių banga slinks per visą šalį, vietomis griaudės perkūnija. Rytas taip pat didesnėje šalies dalyje bus lietingas, kai kur palis gausiai. Temperatūra naktį išsilaikys gan aukšta ir sieks 9–15 laipsnių šilumos. Dienos metu vyraus pragiedruliai, vietomis dar galimi trumpailaikiai krituliai. Pūs smarkokas pietvakarių krypties vėjas, gūsiai sieks 14–18, prie jūros 18–20 metrų per sekundę. Nepaisant to, numatomi gan šilti orai, tik vakarinėje šalies dalyje bus gaiviau. Vilniuje oras šils iki 22, Kaune ir Panevėžyje iki 21 laipsnio. Šiauliuose bus apie 18, Klaipėdoje tik apie 15 laipsnių šilumos.

Sekmadienio naktį kai kur dar gali truputį palyti. Temperatūra bus labai panaši kaip ir šeštadienio naktį. Rytas išauš giedras. Dienos metu temperatūra šoktels iki 20–26 laipsnių, tik pajūryje bus gaiviau. Po pietų, tikėtina, jog išaugs debesuotumas ir į šalį atkeliaus lietus su perkūnija. Sustiprės pietryčių krypties vėjas. Vilniuje ir Panevėžyje oras šils iki 25, Kaune iki 26 laipsnių. Šiauliuose bus apie 23, Klaipėdoje apie 16 laipsnių šilumos.

Remiantis www.gismeteo.lt orų prognozėmis, ateinančios savaitės pradžioje šalyje išsilaikys šilti orai, tačiau dažnai sulauksime kritulių, vietomis ir perkūnijos.