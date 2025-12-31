Orai Lietuvoje: įvardijo vietoves, kur kritulių daugiausia

„Remiantis šiandien ryto duomenimis, Lietuvoje vidutiniškai iškrito 31 mm arba 55 proc. gruodžio mėn. kritulių normos. Vis tik, skirtumas tarp drėgniausių ir sausiausių šalies vietovių siekia iki 5 kartų“, – teigė sinoptikai.
Daugiausia kritulių gruodžio 1–31 d. (iki 8 val. ryto) iškrito vakariniuose rajonuose:
Vėžaičiuose (Klaipėdos r.) – 59,1 mm (tai sudaro 65 proc. gruodžio mėn. normos);
Palangoje – 58 mm (76 proc. mėnesio normos);
Kretingoje – 56,9 mm (69 proc.);
Klaipėdoje – 52,2 mm (69 proc.);
Šilutėje – 50,6 mm (71 proc.);
Nidoje – 49,5 mm (70 proc.);
Plungėje – 49,4 mm (62 proc.);
Rietave – 47,8 mm (60 proc.).
Mažiausiai kritulių išmatuota:
Kaune – 11,7 mm (tai yra 25 proc. gruodžio mėn. normos);
Marijampolėje – 12,1 mm (28 proc. mėnesio normos);
Šeduvoje (Radviliškio r.) – 13,3 mm (32 proc.);
Pakuonyje (Prienų r.) – 14,5 mm (28 proc.);
Kybartuose (Vilkaviškio r.) – 16,1 mm (37 proc.);
Jonavoje – 16,2 mm (32 proc.);
Lazdijuose – 16,6 mm (36 proc.);
Alytuje – 17 mm (35 proc.);
„Remiantis dabartiniais skaičiavimais, iki sekmadienio vakaro daugiausia kritulių iškris Vakarų Lietuvoje (iki 20–40 mm), kitur bus sausiau (iki 10–20 mm)“, – teigė sinoptikai.
Ketvirtadienio (sausio 1-os) naktį kai kur truputį pasnigs. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų, pereinantis į pietvakarių, 6–11 m/s, pajūryje iki 14 m/s. Temperatūra 12–17, pajūryje 7–10 laipsnių šalčio.
Ketvirtadienio (sausio 1-os) dieną daug kur numatomi krituliai, daugiausia sniegas, vakariniuose rajonuose kai kur smarkus. Daugelyje rajonų pustys, vietomis kils pūga. Vėjas pietinių krypčių, 9–14 m/s, vietomis gūsiai 15–20 m/s. Temperatūra 2–7 laipsniai šalčio, vakariniame šalies pakraštyje nuo 0 iki 3 laipsnių šilumos.
Penktadienį daugelyje rajonų protarpiais krituliai, daugiausia sniegas, šlapdriba. Vėjas pietų, pietvakarių, 9–14 m/s, kai kur gūsiai 15–20 m/s. Vietomis pustys. Temperatūra naktį 2–7 laipsniai šalčio, vakariniame šalies pakraštyje nuo 1 laipsnio šalčio iki 2 šilumos, dieną 0–4 laipsniai šilumos.
Šeštadienį daug kur protarpiais krituliai, daugiausia nedidelis sniegas, šlapdriba. Vietomis plikledis. Vėjas pietvakarių, pietų, 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra naktį nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 šilumos, dieną nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 laipsnių šilumos.
