Olekui palaikant iniciatyvą naikinti Desovietizacijos komisiją – Kuzmickienės kritika

„Tai jau girdėjome: nebelikęs Seimo pirmininkas Skvernelis, nebelikęs premjeras Paluckas niekada, ir prezidentas Nausėda neraudojo dėl dekomunizavimo. Bet kad tremties dalią, okupacijos žiaurumą patyręs Juozas Olekas paskelbs: „pakaks tos istorijos“, – to nesitikėjau“, – feisbuke rašė parlamentarė.
„Valstybės atminties klausimuose „darbas atliktas“ reiškia tik viena: atsakomybė numesta, o istorijos žaizdos paliktos pūliuoti. Dar gatvės vadinamos kolaborantų vardais, nesutvarkyti sovietų karių kapinių klausimai, tebegyvi ginčai dėl okupacinės simbolikos – o jis jau ragina uždaryti komisiją ir „perleisti savivaldai“, – dėstė konservatorė.
Įraše parlamentarė taip pat piktinosi, kad tokia J. Oleko pozicija nedera su 2027 metais Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungoje (ES) kryptimis, tokiomis kaip siekti Europos istorinės atminties puoselėjimo ir kovoti su istorijos klastojimu.
J. Olekas trečiadienį pareiškė pritariantis grupės socialdemokratų iniciatyvai naikinti vadinamąją Desovietizacijos komisiją, tokiu būdu sprendimo galią suteikiant savivaldai.
ELTA primena, kad grupė socialdemokratų birželio pradžioje registravo įstatymo pataisas, kuriomis siūlyta naikinti vadinamąją Desovietizacijos komisiją. Vienas iniciatyvos autorių, Seimo Kultūros komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas tuomet tikino, jog komisija savo darbą atliko neefektyviai, todėl sprendimo galią, pasak jo, reikėtų suteikti savivaldai.
Reaguodamas į tokį siūlymą, prezidentas Gitanas Nausėda teigė, jog jis „neraudotų“, jei būtų panaikinta Desovietizacijos komisija. Paramą socialdemokratų siūlymui išreiškė ir kitos valdančiosios koalicijos partijos, tuometinis premjeras Gintautas Paluckas, Seimo pirmininkas Saulius Skvernelis.
Valstybės atminties klausimuose „darbas atliktas“ reiškia tik viena: atsakomybė numesta, o istorijos žaizdos paliktos pūliuoti.
Po tokių reakcijų, Desovietizacijos komisija pranešė atsistatydinanti.
Pagal galiojusią tvarką, savivaldybių kreipimusis dėl analogiškų objektų svarstė Desovietizacijos komisija ir teikė rekomendacinio pobūdžio išvadas LGGRTC. Galutinį sprendimą priimdavo centro direktorius Arūnas Bubnys. Tuomet savivaldybės būdavo įpareigotos šiuos nutarimus įgyvendinti.
Desovietizacijos įstatymas galioja nuo 2023 metų gegužės 1 d. Jis taikomas bet kokia forma įamžintiems ar atvaizduojamiems asmenims, simboliams, informacijai, propaguojančiai totalitarinius, autoritarinius režimus ir jų ideologijas (paminklams, kitiems memorialiniams objektams, gatvių, aikščių ir kitų viešųjų objektų pavadinimams).
Naujausi komentarai