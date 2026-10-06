„Netikėta ir sukrečianti žinia“: užgeso visuomenininko gyvybė

„Netikėta ir sukrečianti žinia – netekome visuomenininko, VšĮ „Saugūs kartu“ įkūrėjo Nerijaus Liaudansko (1977–2026). Nuo 2025 metų liepos mėnesio Degėsiuose įsikūrusi viešoji įstaiga „Saugūs kartu“ užsiima kilnia misija – padeda nuo alkoholio ar narkotikų priklausomybių kenčiantiems ir savo gyvenimo būdą pasiruošusiems pakeisti asmenims. Nerijus tikėjo, kad saugesnė ir jautresnė visuomenė prasideda nuo žmogaus – nuo gebėjimo išgirsti, suprasti, ištiesti pagalbos ranką ir nelikti abejingam šalia esančio sunkumui. Šios vertybės tapo svarbia jo gyvenimo ir veiklos dalimi. Žmogui išėjus lieka ne tik jo nuveikti darbai. Lieka pokalbiai, susitikimai, ištarti žodžiai, suteikta viltis ir gerumas, kurį prisimena kiti. Būtent šiuose prisiminimuose Nerijus liks su tais, kurie jį pažinojo, dirbo kartu ir dalijosi bendrais siekiais. Reiškiame nuoširdžią užuojautą Nerijaus šeimai, artimiesiems, bičiuliams, VšĮ „Saugūs kartu“ bendruomenei ir visiems, kuriems teko jį pažinti bei kartu dirbti“, – antradienį feisbuke rašė Pakruojo rajono savivaldybė.
Feisbuke „Pakruojo krikščionių bažnyčia“ apie netektį pranešė prieš kelias dienas.
„Tu buvai tas, kuris eidavai pas tuos, kuriuos kiti jau buvo nurašę, kuriuose nebematė vilties. Tu tikėjai žmogumi, nes tikėjai Dievo jėga. Pats perėjęs daug, galėjai suprasti kitą ir jam padėti. Buvome komanda, tarnavome Pakruojo krašto žmonėms. Šiandien matome tiek daug tavo tarnystės vaisių. Mums labai trūks tavo tvirto žodžio pasiklydusiems ir tavo tikėjimo tais, kuriais kiti jau nebetiki. Bažnyčia bus kitokia be tavęs. Sunku suprasti, kodėl šiandien turi būti taip… „Nes mano mintys – ne jūsų mintys, ir mano keliai – ne jūsų keliai, – sako Viešpats.“ (Iz 55,8). Prašome melstis už Nerijaus žmoną ir dukrą, Nerijaus mamą, brolius ir visus artimuosius, kad Viešpats juos stiprintų, guostų ir apgaubtų savo artumu šiuo sunkiu metu“, – rašoma religinės organizacijos žinutėje.
Kaip skelbė artimieji, vyras jau atgulė amžino poilsio.
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