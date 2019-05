Nesulaukę pažadų įvykdymo, teisėsaugos pareigūnai rengia piketus

„Policijos pareigūnų profesinės sąjungos vis dar negauna nario mokesčio ir policijos pareigūnams vis dar netaikomas nacionalinis susitarimas. 43 dienos - tiek praėjo laiko nuo vidaus reikalų ministro įsipareigojimo išspręsti šias problemas. Be to, ministras Eimutis Misiūnas tai padarė ne bet kur, o Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje. Ministras visiškai nebevaldo Policijos departamento? Dėl to Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija imasi aktyvių priemonių: kreipiasi į teismą ir penktadienį organizuoja viešo gėdinimo akcijas prie Policijos departamento, Vyriausybės ir VRM“, - teigiama profsąjungos pranešime spaudai.

„Mes visą tą laiką bendravome su Policijos departamentu, naiviai tikėdamiesi, kad departamentas elgsis geranoriškai ir kad tą geranoriškumą skatins VRM valia. Deja, Policijos departamentas tyčiojasi ne tik iš mūsų. Matome, kad jiems nusišvilpti į tai, ką kalba ministras. Tokio įžūlaus generalinio komisaro ir tokio bestuburio VRM ministro mes dar nematėme. Kam buvo reikalingas šou bažnyčioje? Ministro reitingams?“, - pasipiktinimo neslepia LTPF pirmininkė Loreta Soščekienė.

Pasak LTPF, kovo 19 d. Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje vykusiame ministro E. Misiūno, policijos profesinių sąjungų ir policijos vadovų susitikime ministras įsipareigojo ir įpareigojo Policijos departamentą, kad šis užtikrintų, jog profesinių sąjungų nario mokestis organizacijoms būtų pervedamas be trukdžių. Taip pat sutarta, kad policijos pareigūnams bus taikomas nacionalinis susitarimas.

„Šiandien situacija nepasikeitė. Po susitikimo bažnyčioje praėjo 43 dienos. Už mėnesius, per kuriuos neišspręsta ši problema, Policijos departamentas profsąjungoms skolingas apie 10 tūkst. eurų.

Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos pagrindinis lėšų šaltinis, yra nario mokestis. Taigi, Policijos departamento savivalę, stabdant pareigūnų nario mokesčio pervedimą profsąjungai ir vidaus reikalų ministro delsimą vykdyti įsipareigojimus, vertiname kaip trukdymą profesinių sąjungų veiklai. Nepakito pozicija ir dėl nacionalinio susitarimo - jis policijos pareigūnams vis dar netaikomas“, - teigiama pranešime spaudai.