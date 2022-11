Nori teisingumo – turėk pinigų?

Būna situacijų, kai tenka susidurti su teisiniais reikalais ir tam prireikia teisininkų, kurių paslaugos kainuoja nepigiai. Žmonėms, kurie negali sau to leisti, „Caritas“ kartu su advokatūra tiesia pagalbos ranką. Kokios galimybės gauti tokias paslaugas, atsakė Advokatų tarybos pirmininkas Mindaugas Kukaitis LNK reportaže.

– Ištiesėte pagalbos ranką žmonėms, nes vis dar turime tą gajų posakį, kad teisingumas kainuoja brangiai Lietuvoje? Ne visi gali nusisamdyti advokatą.

– Išties artėja gražios šventės, gražus laikotarpis ir advokatai tiesia ranką bei dalinasi tuo, iš ko ir gyvena. Advokatai negali teikti jokių kitų paslaugų. Tai yra vienintelė mūsų veiklos sritis, bet mes esame socialiai brandūs ir atsakingi žmonės. Dėkoju visai bendruomenei, nes nepasiturintys asmenys dažniausiai yra labai blogoje padėtyje. Jie iš tikrųjų kaip ir negali ar nedrįsta pasisamdyti advokato, uždelsia. Pagalvojome, kad šventinis laikotarpis, kurį laikome advokatūros gimtadieniu – gruodžio pirma savaitė – puikus metas gražiai akcijai, kurią darome su „Caritu“. Tiesa, šis laikotarpis prasitęsė iki dviejų savaičių, kai teiksime teisinę pagalbą nepasiturintiems asmenims. Tiems, kuriems kartais ir valstybės garantuojama pagalba nepadeda.

Advokatai jiems skiria savo laisvą laiką, teikia konsultacijas, kurios kartais užsitęsia ir nepakanka tų dviejų savaičių. Tad net pasibaigus akcijai, advokatai toliau tuos asmenis konsultuoja. Turime pavyzdžių, kai tos konsultacijos nusitęsia iki kitų metų naujos mūsų akcijos. Ši tradicija turi tęstinumą, akcija vyksta ne pirmus metus. Per karantiną jos buvo teikiamos nuotoliniu būdu, pasitelkiant naujas technologijas. Arba vyksta grupinės konsultacijos, kai advokatas suteikia pagalbą, konsultacijas tam tikrai grupei žmonių. Žinodamas žmogus jaučiasi drąsiau, geriau.

– Gali būti, kad advokatas nemokamai ir į teismo posėdį lydės?

– Įprastai mūsų akcija apima tik konsultacijas, kurios vyksta iki valandos. Kartais žmogui reikia tik konsultacijų, kad jis nusiramintų. Jei reikia teisminės pagalbos, ši paslauga gali pereiti ir iki palydėjimo į teismą.

Na, o kaip ši graži akcija vyksta, kaip užsiregistruoti šiai teisinei pagalbai, pakomentavo „Carito“ atstovė Ūla Dusevičiūtė.

– Jeigu žmogus nori gauti teisinę pagalbą, kur jam skambinti, kur kreiptis?

Ši akcija vyksta jau septintus metus. Vien praeitais metais visoje Lietuvoje konsultacijos buvo suteiktos 500 asmenų.

– Pirmiausia pasižymėti datą – iki lapkričio 28 d. Būtina išankstinė registracija. Galima gauti paslaugą visose „Carito“ arkivyskupijose visoje Lietuvoje. Arba www.caritas.lt puslapyje.

– Kiek metų vyksta ši akcija? Ar sulaukiate susidomėjimo, žmonės kreipiasi pagalbos?

– Ši akcija vyksta jau septintus metus. Ir skaičiai yra stulbinantys, nes vien per praeitus metus visoje Lietuvoje konsultacijos buvo suteiktos 500 asmenų. Iš jų vien Vilniuje – apie 200. O šiemet sulaukėme advokatų ir advokatų padėjėjų per 200, kurie užsiregistravę ir pasirengę teikti šią paslaugą. Paslaugos bus teikiamos mišriai. Kam drąsiau bendrauti netiesiogiai, konsultacijos vyks nuotoliniu būdu, tad visiems jos bus prieinamos. Karantinas to išmokė. O kam norisi gyvo kontakto, – gyvai.

– Akcija vyksta tik dvi savaites, bet tai formalus laikas?

– Gera praktika ta, kad ši akcija advokatams ir advokatų padėjėjams nėra vien pliusiuko užsidėjimas. Tai – nuoširdus, sakyčiau, misionieriškas šios specialybės atstovų darbas, nes jie nemokamai suteikia paslaugą per šį dviejų savaičių laikotarpį, bet tikrai nepalieka žmogaus likimo valiai akcijai pasibaigus. Stengiasi, kiek įmanoma, padėti iki galo tiems žmonėms, kuriems jos labai reikia.

– Ar jūsų organizacija pastebi, kad žmonės dar nesulaukę akcijos, jau kreipiasi į jus ieškodami pagalbos?

– Tikrai taip, nes jau sėkla pasėta, akcija vyksta, kaip minėjau, septintus metus. Tuomet ieškome būdų, kaip tokiu atveju suteikti nemokamą teisinę konsultaciją. Na, bet mūsų išgalės ne tokios didelės, kaip šios akcijos.