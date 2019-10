Nebegalėdamas stebėti senolės kančių, nepažįstamasis jai įteikė dovaną

Dovana nepažįstamajai

„Gavau šiandien tokį neapsakomai gražų vaizdelį iš žmogaus, kuris iš pradžių man pasakė, kad pats sau pakėlė nuotaiką visai dienai ir jaučiasi gerai! Kai aš paklausiau jo, kas tokio nutiko, kad taip jaučiasi, man atsiuntė šį vaizdelį, ir pasakė, kad geras jausmas kažkam padėti tiesiog už „ačiū“. Galbūt to labiausiai ir reikia žmonėms, nes šiais laikais niekas to nebesitiki ir to beveik nebūna. Šiandien garbaus amžiaus žmonėms, gyvenantiems Vabalninke (miestas Biržų rajone aut. past.), šis žmogus suteikė daug džiaugsmo sielai ir širdžiai, kad palengvintų jų gyvenimą“, – rašė vaizdo įrašu, kuriame užfiksuotas bičiulio geraširdiškumas, spalio 1-ąją socialiniame tinkle pasidalijęs Egidijus.

Jis yra pavyzdys daugeliui valdininkų bei Seimo narių, kurie nepajudina nė piršto, kad pagelbėtų paprastiems žmonėms, arba gerus darbus daro tik dėl reklamos.

Filmuotoje medžiagoje matyti garbaus amžiaus senolė, galinti judėti tik ropodama. Atsistoti ji nepajėgia. Pamačiusi savo kieme elektrinį dviratį, moteris susigraudino ir pravirko. „Čia, va, raktelį pasiimsit. Čia, va, taip paspaudi, – geltonas į priekį, juodas – atgal, ir jis važiuoja. [...] Čia viskas, kad jums paprasčiau iki parduotuvės nuvažiuot ar dar kažkur“, – dovanodamas įkraunamą elektra varomą transporto priemonę kalbėjo vyras.

„Anksčiau man šitaip žiauriai nebuvo. Jau dabar devinti metai po stuburo operacijos“, – tarstelėjo sunkiai judanti moteris. – „Žiūrėk, parodys, kaip vairuot“, – kieme pasirodžius artimajam, pridūrė ji. Pasiteiravus, kiek „toks malonumas“ kainuoja, jiedu išgirdo netikėtą atsakymą: „Nieko jis jums nekainuoja“. „Kaip tai nieko? Ne, man negera. Jums padėką reikia rašyt, o aš nė pavardės nežinau“, – nuostabos neslėpė senolė.

Sužavėjo bičiulio poelgis

„Mano draugas turi didelę širdį. Jis yra pavyzdys daugeliui valdininkų bei Seimo narių, kurie nepajudina nė piršto, kad pagelbėtų paprastiems žmonėms, arba gerus darbus daro tik dėl reklamos. Kaip sužinojau, moteriai nepadeda ir neaplanko net didmiesčiuose gyvenančios dukterys“, – portalui pasakojo filmuota medžiaga socialiniame tinkle pasidalijęs Egidijus.

Vyras neslėpė – geraširdis draugas, pamatęs, kad vaizdo įrašas atsidūrė internete, ne juokais pyktelėjo. Tačiau Egidijus nė neketino tylėti, kaip jis sakė, – apie gerus darbus reikia kalbėti garsiai, nes tai jau tapo retenybe. „Bičiulis iš savo lėšų nupirko du elektrinius dviračius – vieną padovanojo šiai moteriai, o kitą tokį pat – bendrabutyje gyvenančiam kitam neįgaliam vyrui. Toks poelgis yra vertas pagarbos. Savi dažnai nepasirūpina savais, o čia svetimas pasirūpino!“, – emocijų netvardė jis.

Neįgalią moterį stebėjo pusmetį

Žurnalistams susisiekus su M. S. (vardas ir pavardė redakcijai žinomi), Biržų rajone gyvenantis geradarys užsiminė, jog neįgalią moterį Vabalninko miestelyje stebėjo maždaug pusmetį. Ji esą vis prieš akis vyrui išnirdavo ropodama iš savo kiemo ar netoli važiuojamosios dalies.

„Pamenu, vieną kartą garbaus amžiaus senolė man važiuojant automobiliu išropojo iš savo kiemo tempdama ryšulį kiaušinių. Suglumau, gal kažkas atsitiko? Iššokau, pribėgau, kad padėčiau. O kaimynai kitoje kelio pusėje man šūktelėjo: „Nekreipkite dėmesio! Ji jau ketvirtus ar penktus metus šitaip ropinėja“. Mane šokiravo toks kaimynų abejingumas. Juk ji jiems tempė kiaušinius, o šie net nepasivargino ateiti, kad moteriai nereikėtų ropoti“, – priešistore dalijosi M. S.

Pasak jo, nuo senolės namų iki artimiausios parduotuvės – maždaug kilometras kelio. Šį atstumą ji įveikdavo senoviniu rankomis varomu neįgaliojo vežimėliu, kurį esą kažkada skyrė valdžia.

Nustebino dar vieną likimo nuskriaustą žmogų

„Matydavau ir tai, kai garbaus amžiaus moteris ropodama pjauna žolę, ravi daržus, kasa bulves. Buvau šokiruotas ir kaskart mąstydavau, kuo galėčiau jai padėti bei palengvinti kasdienybę. Užsienyje pamatęs elektrinius dviračius, nutariau juos nupirkti jai ir kitam neįgaliam vyriškiui, gyvenančiam šiame miestelyje, kad nė vieno neišskirčiau kaip vertesnio. Nors tas žmogus kitų „nurašytas“, nes yra išgeriantis, bet kas žino, gal jis vartoja alkoholį, nes nesulaukia dėmesio ir atjautos iš kitų...“, – svarstė biržietis.

Socialiniame tinkle paviešintas vaizdo įrašas sulaukė daugiau kaip dviejų tūkstančių žmonių reakcijų bei daugybės komentarų. Vieni internautai žavėjosi tokiu vyro poelgiu negailėdami jam gražių žodžių, o kiti sakė, kad gerus darbus reikia daryti tyliai, o filmuoti, jei tai tikrai nuoširdu, esą nebūtina.

Paaiškino, kodėl filmavo

Kaip paaiškėjo, M.S. pasidalyti filmuota medžiaga su bičiuliu Egidijumi nusprendė tada, kai pastarasis „užlipo jam ant sąžinės“ dėl per mažai skiriamo laiko. „Egidijus man priekaištavo primindamas, kad kai aš jo paprašau pagalbos, jis visada atvyksta padėti, o šį kartą aš atsisakiau, kai pagelbėti reikėjo jam, ir pasakiau, jog esu užsiėmęs ir nuo to „kaifuoju“. Egidijus paklausė, kas tokio nutiko? O aš nė nepagalvojęs nusiunčiau jam šį vaizdo įrašą“, – teigė geradarys.

Po šio įvykio, kai vaizdo įrašas pasirodė internete, draugai tarpusavyje nesikalbėjo beveik savaitę. „Buvau gerokai įpykęs, kad Egidijus paviešino filmuotą medžiagą, tačiau kai sužinojau, kad ši neįgali moteris turi dukteris, kurios gyvena pasiturinčiai, bet jai nepadeda, šiek tiek atlėgau ir atleidau bičiuliui. Nenorėjau jokio viešumo, ne dėl to tai dariau… Nesu nei verslininkas ar kitaip žinomas – aš paprastas eilinis žmogus“, – atviravo M.S.