Naujausia orų prognozė: ši diena bus šilčiausia

Anot jos, kol kas toliau nuo mūsų, Vakaruose, Šiaurės vakaruose, įsitvirtino audringų ir drėgnų ciklonų sistema ir vis naujus ciklonus generuos. Vienas iš jų, tarptautiniu vardu Benjamin (Joshua), jau lekia link Lamanšo, dar labiau stiprėja ir ketvirtadienį turėtų Šiaurės jūrą pasiekti.
„Tad daug kur Vakarų ir Šiaurės Europoje stiprūs ar labai stiprūs vėjai pūs, lietus pliaups. Mums labiau pasisekė – būsime kiek ramesnėje rytinėje, vėliau pietrytinėje šios sistemos dalyje. Tad didelių audrų kol kas nelaukiame, kartais pūs stipresnis pietryčių, vėliau pietvakarių vėjas, šiltesnio oro srautai mus irgi pasiekė ir kol kas laikysis, o šilčiausia turėtų būti penktadienį. Savaitgalis bus jau vėsesnis, dar labiau atvėsti turėtų kitos savaitės pradžioje, bet pagal dabartinius duomenis –trumpam. Lietus ir šią ir kitą savaitę vis laistys, kartais gausesnis, ypač šį šeštadienį ir sekmadienio naktį. Tad rudeniniai orai mūsų kol kas nei negąsdins, nei nuskriaus“, – trečiadienio vakarą feisbuke rašė sinoptikė.
Ketvirtadienį, spalio 23 d., protarpiais pils, gausiau naktį ir dienos pradžioje. Bus miglota, daug kur su lietumi. Vėjas pietryčių naktį 6–11 m/s, dieną 7–12 m/s, gūsiai iki 14 m/s. Dieną 8–10 laipsnių šilumos, vakariniuose, pietvakariniuose rajonuose 11–14 laipsnių šilumos.
Penktadienį, spalio 24 d. protarpiais palis, daugiausia rytą ir dieną, vakare vakariniuose, pietvakariniuose rajonuose jau gausesnio lietaus sulauksime. Vėjas pietryčių, vakare vakariniuose rajonuose pietvakarių, vakarų 7–12 m/s, gūsiai 15 m/s, dieną stipresnis pajūryje. Naktį 7–11 laipsnių šilumos, šilčiausia pietvakariniuose, pietiniuose rajonuose, dieną 12–17 laipsnių šilumos, vėl šilčiausia pietvakariniuose, pietiniuose rajonuose.
Šeštadienį, spalio 25 d., turėtų gausokai lyti visoje Lietuvoje. Vėjas naktį rytų, pietryčių, vakariniuose, pietvakariniuose rajonuose pietvakarių, dieną vakarų, pietvakarių 7–12 m/s, gūsiai 15 m/s, gūsiai stipresni vakariniuose rajonuose ir pajūryje. Naktį 7–11 laipsnių šilumos, šilčiausia pajūryje, dieną 8–11 laipsnių šilumos, šilčiausia vakariniam, šiaurės vakariniam pakraštuke.
Sekmadienį, spalio 26-osios, naktį lis, gausokai šiaurės rytiniuose, rytiniuose rajonuose, dieną protarpiais palis, daugiausia dienos pradžioje. Vėjas pietvakarių 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Naktį 4–7 laipsniai šilumos, šilčiausia vakariniam pakraštuke ir pajūryje, dieną 7–11 laipsnių šilumos.
Pirmadienį, spalio 27 d., protarpiais palis, daugiau dieną. Vėjas pietinių krypčių 7–12 m/s, dieną pajūryje gūsiai 15 m/s. Naktį 2–5 laipsniai šilumos, šilčiausia pajūryje, 6–8 laipsniai šilumos, dieną 6–9 laipsniai šilumos.
Antradienį, spalio 28 d., šiek tiek palis. Vėjas pietų, pietvakarių 6–11 m/s. Naktį 1–4 laipsniai šilumos, šilčiausia pajūryje 5–7 laipsniai šilumos, dieną 5–10 laipsnių šilumos.
Trečiadienį, spalio 29 d., protarpiais šiek tiek palis. Vėjas pietvakarių 6–11 m/s, pajūryje vakarų, šiaurės vakarų gūsiai 15 m/s. Naktį 3–6 laipsniai šilumos, dieną 8–12 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienį, spalio 30 d., protarpiais palis, daugiausia naktį. Vėjas pietvakarių 7–12 m/s, gūsiai 15–17 m/s. Naktį 5–10 laipsnių šilumos, dieną 8–12 laipsnių šilumos.
Naujausi komentarai