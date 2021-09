NATO naikintuvai septynis kartus kilo lydėti Rusijos karinių lėktuvų

Rugsėjo 20 d. NATO oro policijos naikintuvai atpažino RF orlaivį IL-20, skridusį tarptautine oro erdve iš Rusijos žemyninės dalies į Kaliningrado sritį. Orlaivis skrido be radiolokacinio atsakiklio, be skrydžio plano, radijo ryšį su Regioniniu skrydžių valdymo centru (RSVC) palaikė.

Tą pačią dieną NATO oro policijos naikintuvai atpažino RF orlaivį A-50, skridusį tarptautine oro erdve iš Rucijos žemyninės dalies į Kaliningrado sritį. Orlaivis taip pat skrido be radiolokacinio atsakiklio, be skrydžio plano, radijo ryšį su RSVC palaikė.

Rugsėjo 21 d. NATO oro policijos naikintuvai atpažino du RF orlaivius TU-160, skridusius maršrutu RF žemyninė dalis – tarptautinė oro erdvė – RF žemyninė dalis ir jų palydą – du RF orlaivius SU-27, skridusius maršrutu RF Kaliningrado sritis – tarptautinė oro erdvė – RF Kaliningrado sritis. Orlaiviai, kaip nurodoma Krašto apsaugos ministerijos pranešime, skrido be radiolokaciniu atsakiklių, be skrydžio planų, radijo ryšio su RSVC nepalaikė.

Rugsėjo 21-ąją NATO oro policijos naikintuvai atpažino du RF orlaivius TU-160, skridusius maršrutu RF žemyninė dalis – tarptautinė oro erdvė – RF žemyninė dalis ir jų palydą – du RF orlaivius SU-35, skridusius maršrutu RF žemyninė dalis – tarptautinė oro erdvė – RF žemyninė dalis. Orlaiviai skrido be radiolokaciniu atsakiklių, be skrydžio planų, radijo ryšio su RSVC nepalaikė.

Tą pačią dieną NATO oro policijos naikintuvai atpažino dar du Rusijos orlaivius TU-160, skridusius maršrutu RF žemyninė dalis – tarptautinė oro erdvė – RF žemyninė dalis ir jų palydą – du RF orlaivius SU-35, skridusius maršrutu RF žemyninė dalis – tarptautinė oro erdvė – RF žemyninė dalis. Orlaiviai skrido be radiolokaciniu atsakiklių, be skrydžio planų, radijo ryšio su RSVC nepalaikė.

Rugsėjo 22 d. NATO oro policijos naikintuvai atpažino RF orlaivį A-50, skridusį maršrutu RF Kaliningrado sritis – tarptautinė oro erdvė – RF žemyninė dalis. Orlaivis skrido be radiolokacinio atsakiklio, su skrydžio planu, radijo ryšį su RSVC palaikė. Tuo pačiu NATO naikintuvai atpažino RF orlaivį IL-20, skridusį maršrutu RF Kaliningrado sritis – tarptautinė oro erdvė – RF žemyninė dalis. Orlaivis skrido be radiolokacinio atsakiklio, be skrydžio plano, radijo ryšio su RSVC nepalaikė.

Rugsėjo 23 d. NATO oro policijos naikintuvai atpažino RF orlaivį IL-20, skridusį maršrutu RF žemyninė dalis – tarptautinė oro erdvė – RF Kaliningrado sritis. Orlaivis skrido be radiolokacinio atsakiklio, be skrydžio plano, radijo ryšį su RSVC palaikė.