NATO naikintuvai du kartus kilo lydėti Rusijos karinių orlaivių

Balandžio 28 d. NATO oro policijos naikintuvai atpažino RF orlaivį TU-134, skridusį tarptautine oro erdve iš RF žemyninės dalies į Kaliningrado sritį. Orlaivis skrido su radiolokaciniu atsakikliu, radijo ryšį su Regioniniu skrydžių valdymo centru (RSVC) palaikė, skrydžio plano neturėjo.

Balandžio 28 d. NATO oro policijos naikintuvai atpažino RF orlaivį AN-12, skridusį tarptautine oro erdve iš RF žemyninės dalies į Kaliningrado sritį. Orlaivis skrido be radiolokacinio atsakiklio, radijo ryšį su RSVC palaikė, skrydžio plano neturėjo. Taip pat atpažino RF orlaivį AN-30, skridusį tarptautine oro erdve iš RF žemyninės dalies į Kaliningrado sritį. Orlaivis skrido be radiolokacinio atsakiklio, radijo ryšio su RSVC nepalaikė, skrydžio plano neturėjo. Tuo pačiu pakilimu NATO orlaiviai atpažino du RF orlaivius SU-35, skridusius tarptautine oro erdve iš RF žemyninės dalies virš Baltijos jūros ir grįžusius atgal į RF žemyninę dalį. Orlaiviai skrido be radiolokaciniu atsakiklių, radijo ryšio su RSVC nepalaikė, skrydžio plano neturėjo.